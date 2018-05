Balonmano Adriana Cardoso: «La Copa se nos escapó, pero la Liga será nuestra» Adriana Cardoso. / IÑIGO SÁNCHEZ Jugadora del Bera Bera La extremo zurda del Super Amara destaca la capacidad de reacción del equipo tras los golpes recibidos con el Málaga y en la final de la Copa XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 10 mayo 2018, 07:34

Adriana Cardoso es una de las veteranas del Bera Bera a sus 27 años. En su vuelta al club donde en su anterior etapa conquistó dos tripletes -Liga, Copa y Supercopa-, le ha tocado compartir el puesto con la internacional Maitane Etxeberria. Hace dos jornadas accedió por primera vez al equipo inicial, está satisfecha con su rendimiento y con la trayectoria de esta joven plantilla que «va a ganar la Liga».

- Han superado ya lo más difícil. ¿Se ven ya como campeonas?

- No, todavía no lo somos. Queremos ser campeonas. Hemos superado esta semana un duro obstáculo, pero todavía no lo somos.

- Este último enfrentamiento contra el Aula lo superaron mucho mejor de esperado

- Esperábamos a un equipo fuerte, que iba a salir con más ganas que en la Copa de la Reina porque además se jugaban el puesto europeo. Preparamos muy bien el partido. Sabíamos cada cosa que iban a hacer. Jugamos bien y a ellas les costó.

- ¿Con qué ánimos se encuentra ahora a la plantilla?

- Estamos muy bien, porque sabemos que la Liga está en nuestras manos. El sentimiento que predomina en el vestuario son las ganas de no dejarla escapar como pasó en la Copa.

- ¿Fue entonces cuando vio a la plantilla más baja?

- No, no fue en la Copa sino el día que perdimos en casa con el Málaga. Aquello fue un palo más duro porque significaba alejarnos de la Liga tras ganar al Rocasa en su casa. Al final esta derrota también nos ha ayudado a poner los pies en el suelo, a pensar en que todavía se podía y eso lo hemos demostrado. Desde entonces no hemos dejado escapar ningún punto y volvemos a depender de nosotras mismas para conseguir el título.

- ¿Cómo se vivió la derrota de la Copa?

- Nos hizo daño porque teníamos muchas ganas de ganar la Copa, pero al final sabemos lo que nos pasó. No jugamos bien, ellas sabían cada paso que íbamos a dar y no pudimos darle la vuelta.

- ¿El equipo ha reaccionado bien?

-Nos ha dado más ganas para volver a la Liga para ganarla. Dejamos escapar la Copa, pero la Liga no la vamos a dejar. Asumimos la derrota, pero sabíamos que no podíamos hundirnos.

«Sabíamos que no nos podíamos hundir, lo hemos demostrado y volvemos a depender solo de nosotras»

«Estamos hablando y hay posibilidades de que siga un año más aquí, pero no es seguro»

- Ahora toca visitar al Canyamelar Valencia, un equipo que está a un punto del descenso...

- No tenemos ninguna preferencia. Cada partido es diferente y nunca puedes fiarte. El año pasado ganamos de uno a un equipo que estaba en puestos de descenso. Además, ahora jugamos fuera y lo que tenemos que hacer es no jugar relajadas después de viajar en el día. Tenemos que tener los mismos ánimos que tendríamos en casa.

- Terminan la Liga contra el Zuazo, ¿este es el partido más difícil de la temporada?

-Este es el más difícil que nos queda, es un derbi en el que nos jugamos la Liga. Para mí incluso más complicado que el del Aula.

- ¿Qué es lo que más le preocupa de ese partido?

- Pues quizás gestionar la presión porque ellas no se juegan nada. Están más libres, sin presión y nosotras, todo lo contrario. Además, tienen una plantilla muy buena con jugadoras de mucha experiencia que saben llevar el partido.

- ¿Considera que tienen mejor plantilla?

- No puedo decir que es mejor ni peor, son diferentes. Ellas cuentan con una plantilla compensada, joven, con jugadoras internacionales y de nosotras puedo decir también que tenemos una buena plantilla.

- Hasta las dos últimas jornadas no ha formado parte del equipo inicial. ¿Cuál cree que es el motivo?

- Maitane y yo somos jugadoras muy distintas que nos complementamos. Ella es un portento físico, corre mucho, es muy buena defensora y yo soy más finalizadora. Igual yo encajaba mejor en estos partidos, pero vengo jugando toda la temporada, eso no quiere decir que lo haya empezado a hacer ahora, ni que se me hayan cambiado los ánimos.

- ¿Le queda la sensación de que debería haber jugado más minutos?

- No, creo que he jugado los que tenía que jugar. Esto es lo que pasa cuando estás en un equipo en el que tu compañera también tiene nivel. Tienen que repartirse los minutos.

- ¿Los problemas en ataque se han superado ya?

- Lo estamos intentando y eso se está notando en que no sólo ganamos partidos sino que metemos más goles. Las porteras nos han hecho mucho daño sobre todo en Málaga y Valladolid.

- Estamos en pleno ciclo de renovaciones. ¿Adriana forma parte también de este circuito?

- Estamos hablando, hay posibilidades de que pueda seguir un año más. No es seguro, ya se verá.