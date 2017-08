Golf Adrián Otaegui conquista su primer gran título Adrián Oteagui posa con el trofeo logrado ayer en Alemania. / GETTY IMAGES El guipuzcoano se llevó el título tras ganar al jugador alemán por 2/1 en la modalidad Match Play. El golfista donostiarra se estrenó en Alemania en el European Tour tras ganar en la final a Siem DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN. Lunes, 21 agosto 2017, 08:49

El golfista donostiarra Adrián Otaegui logró ayer su primera victoria profesional en el European Tour al imponerse en la gran final del torneo Saltire Energy Paul Lawrie, disputado bajo la modalidad Match Play, al alemán Marcel Siem por 2/1.

El guipuzcoano fue superando con solvencia cada una de las eliminatorias del Saltire Energy Paul Lawrie Match Play, que deparó previamente, en semifinales, un duelo con Alejandro Cañizares para alcanzar un puesto en la final de este torneo disputado bajo la modalidad Match Play. El donostiarra fue superior a Cañizares desde el inicio. Cinco birdies contribuyeron a doblegar al madrileño por 6/5.

Otaegui eliminó sucesivamente, desde primera ronda, al francés Gary Stal (4/2), al italiano Nino Bertasio (3/2), al inglés Ashley Chesters (6/5) y al alemán Alexander Knappe (2/1), mientras que Alejandro Cañizares hizo lo propio ante el inglés Richard Bland (3/1), el escocés Paul Lawrie (2/1), el irlandés Paul Dunne (hoyo 21) y el inglés Chris Pasley (hoyo 20).

«Txema Olazabal, a quien he tenido la suerte de conocer mucho, es un ejemplo»

En la final, el alemán Marcel Siem esperaba en el camino, un escollo duro como era de esperar, que desarboló al donostiarra durante toda la primera vuelta. Tres hoyos de ventaja al alcanzarse el ecuador del choque escenificaban la calidad y el control del golfista alemán.

El juego del guipuzcoano mejoró en los últimos nueve hoyos, donde dos victorias parciales consecutivas, en el 10 y en el 11, constituyeron al gran preámbulo de una muy buena segunda vuelta. Desde ese momento, Otaegui acumuló cuatro triunfos parciales entre los hoyos 14 y 17, que sentenciaron la eliminatoria para sumar su primera victoria profesional.

Trayectoria ascendente

El golfista guipuzcoano, en plena trayectoria ascendente, acarició en algunas ocasiones el triunfo en los Circuitos Europeo. Fue segundo en Le Vaudreull Challenge 2013, en el Rolex Trophy 2013 y en el Open de Kazakhjastan 2013, todos ellos del Challenge Tour y obtuvo un tercer puesto en el Made in Denmark 2016 del European Tour. Finalmente, ayer por la tarde, Otaegui consiguió su esperado triunfo en una prueba del máximo circuito continental.

La victoria del guipuzcoano Adrián Otaegui supone el séptimo triunfo del golf español en lo que va de temporada, entre el Circuito Europeo y el PGA Tour.

«Siempre soñé con estar entre jugadores como Seve, Sergio García y Olazabal»

«Estoy feliz. Muy, muy contento. Llevaba tiempo pegándole bien a la bola y esta semana he jugado realmente bien los seis partidos. Ganar mi primer título del Tour Europeo en el 'Paul Lawrie Match Play' hace que todavía sea más especial», dijo el guipuzcoano en declaraciones que difunde el circuito.

«He estado cerca de conseguirlo varias veces. Llegar hasta donde hoy estoy ha sido complicado. Pensaba jugar la semana que viene, pero me he borrado; voy a tomarme dos semanas de descanso en casa y volveré a competir en Suiza», agregó tras su triunfo. Descansará, por tanto, esta semana y la siguiente antes de fijarse nuevos objetivos, seguro que ambiciosos.

«Siempre soñé con estar entre los jugadores ganadores de torneos como Seve Ballesteros, Sergio García y Txema Olazabal, que tanto han hecho por el golf español. Seve fue uno de los mejores jugadores del mundo y sin duda el mejor que ha habido en España, en él nos hemos inspirado muchos; José Mari, a quien he tenido la suerte de conocer muy de cerca, ha sido y es un ejemplo para todos; y el triunfo de Sergio en el Masters ha supuesto una motivación para todos los que competimos. Formar parte del grupo de ganadores españoles en el Tour Europeo significa mucho para mí», afirmó el donostiarra, quien pudo estrenarse a sus 24 años. El golf vasco, con Jon Rahm y con él, vive un gran momento.

Otaegui precisó que «ganar no ha sido fácil». «He tenido que pelear duro para conseguir esta victoria. El partido contra «Cañi» (Alejandro Cañizares) fue complicado porque nunca quieres que pierda un amigo». Pero una vez sobre el campo, da igual quién sea el rival y hay que competir. Otaegui lo hizo bien y se llevó las semifinales.

«Me costó arrancar»

«Con Marcel (Siem) me costó arrancar, no empecé bien y él se puso enseguida por delante. Iba jugando bien, pegando muy buenos hierros a green y metiendo putts; yo no conseguí meter un putt en los nueve primeros, todo pares, ni un solo birdie y siempre fui por detrás, llegué a ponerme tres abajo», comentó, consciente de que hubo momentos en los que parecía imposible que se llevara el torneo, ya que el jugador alemán, más enchufado en los primeros instantes, tuvo ocasiones para irse por mucho en el marcador. Pero Otaegui fue capaz de darle la vuelta al panorama y acabó imponiéndose.

«Llegar hasta aquí ha sido complicado. Ahora voy a tomarme dos semanas de descanso»

«Empecé a sentir presión, pero intenté ser paciente y mantenerme concentrado. Siempre me ha gustado jugar match-play, es la modalidad más atractiva y decidí seguir luchando hasta el final. El birdie del diez y el siguiente en el once dieron la vuelta a la situación y a partir de ahí, me sentí más cómodo y empecé a disfrutar», añadió sobre una modalidad que permite las remontadas, ya que los jugadores tienen que estar concentrados durante todo el juego.

El guipuzcoano, que se ha pasado prácticamente todo el año jugando diferentes torneos, recordó que en el hoyo 16 se puso por delante por primera vez, y en el 17, con viento en contra, pegó «un buen hierro seis a unos seis metros, más o menos la misma distancia que tenía Marcel».

«Yo pateaba primero. Fue derecha al hoyo y la metí. La sensación fue increíble. Llevaba mucho tiempo esperando este momento y estoy feliz», comentó.

Otras victorias

Sergio García, en el Dubai Desert Classic y Masters de Augusta; Jon Rahm, en el Farmers Insurance Open de San Diego en el PGA Tour y en el Dubai Duty Free Irish Open hosted by the Rory Foundation; Álvaro Quirós, en el Rocco Forte Open de Sicilia; Rafa Cabrera-Bello, en el Aberdeen Asset Management Scottish Open; Adrián Otaegui, en el Saltire Energy Paul Lawrie Match Play; Miguel Ángel Jiménez, en el Mississippi Gulf Resort Classic en el Champions Tour ; Santi Luna, en el European Tour Properties Senior Classic de Finlandia son las victorias que los golfistas españoles han logrado esta temporada que aún no ha terminado.

Ahora, Otaegui descansará durante dos semanas, y vuelta a la carga.