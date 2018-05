Rugby «Se estaba abusando de los extranjeros en las selecciones» I.G. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 18 mayo 2018, 08:56

La noticia de la semana dentro del mundo del rugby ha sido la exclusión de España, Rumanía y Bélgica de la posibilidad de acudir al Campeonato del Mundo. El Comité Judicial y el Comité de Disputas del World Rugby (WR), formados ambos por tres juristas independientes nombrados para analizar los problemas surgidos en las competiciones del Rugby Europe Championship de 2017 y 2018 -clasificatorias para la Copa del Mundo de 2019-, decidieron que no se repita el partido disputado entre Bélgica y España en Bruselas el 18 de marzo, así como dejar fuera del Mundial de Japón a ambas selecciones y a la de Rumanía por la no elegibilidad de algunos de sus jugadores.

Polidori conoce en profundidad del rugby internacional, no en vano ha jugado al más alto nivel en el Aviron de Baiona. El preparador lapurtarra del Hernani apunta que la decisión no le ha sorprendido. «Me parece lógica. A nivel internacional todo el mundo está cogiendo jugadores de otros países. Entiendo que las federaciones quieran potenciar el rugby de sus países, pero hasta cierto punto. Se ha abusado y al final también salen a la luz las carencias de tu propia cantera. Es algo artificial. Hasta el capitán, que era español, ha estado de suplente y eso no lo entiendo. Como tampoco comprendo que un jugador como Julen Goia no entrara en la última convocatoria para ir a Bélgica. Ahora tiene un nivel suficiente para formar parte de la selección y jugar contra cualquier rival del grupo».

Muchas de las selecciones disponen de jugadores procedentes de otros países, pero Polidori afirma que «no es el mismo caso. En Francia, por ejemplo, a pesar de contar con alrededor de diez jugadores, tienen que estar formados en el país desde los 18 años. Además, deben respetar unas cuotas. Hay que cumplir unos requisitos que en otras selecciones no existían».