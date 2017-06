Contentísimo terminó ayer el corredor de Urnieta, Jokin Lizeaga, que, «sin forzar mucho», como aseguró al acabar la media maratón de montaña, quedó séptimo: «He ido bastante cómodo durante todo el recorrido, si bien las molestias que vengo arrastrando siguen sin desaparecer. Se puede decir que con todo he tenido buenas sensaciones». Quiso estar en el arco de salida porque su deseo era «agradecer las muestras de afecto del pueblo de Zumaia, de toda la afición, de la carrera y la organización que siempre me han apoyado. Siento el cariño de la gente y eso ayuda mucho cuando estás con una lesión». Su idea era probarse: «Me he quedado satisfecho con lo que he hecho».

El subcampeón, Ismail Razga, de origen marroquí afincado en Santurtzi, también sonreía al acabar una prueba que ya ganó el año pasado. Estaba de ramadán y además llegó a Zumaia después de participar en cuatro grandes pruebas en el último mes. Este esfuerzo le pudo pasar factura: «No ha podido ser, pero estoy feliz, muy contento, llevo tres maratones y otra carrera más. Ahora me toca descansar».

En algún momento de la carrera estuvo en la primera posición. «Iba a mi ritmo, regulando para llegar bien a meta, pero este año no ha podido ser». El año que viene quiere regresar a esta carrera que tanto adora: «La organización es perfecta. Me ayudan mucho y el público también veo que me quiere. A ver si el próximo año puedo incluso batir mi propio récord».

La opinión mayoritaria de los los corredores que cruzaban la línea de meta era la misma al alabar la organización de la Flysch Trail de Zumaia, con Bosco Garitano al frente. El listón está alto para abordar la décima edición.