Hodei Collazo estrena el palmarés de la nueva Siroko Surf League

Hodei Collazo se impuso ayer en Zarautz en la primera de las tres pruebas que componen la nueva Siroko Surf League. El zarauztarra, con 14,17 puntos, superó en la final a Luis Díaz, con 10,47. «Nunca había ganado un evento de estas características en la playa en la que me he criado y me hace especial ilusión», confesó Collazo. Garazi Sánchez (11,09 puntos) ganó en la final a Laura González (9,03). La próxima cita será en Gijón los días 15 y 16 de julio.