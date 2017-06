García y Gordón, de menos a más, brillan en Zumaia

Eli Gordón, de Cataluña, y Dani García, de Andalucía, se proclamaron ayer campeones de España de carreras de montaña en la novena edición del Zumaiako Flysch Trail Maratoia. Ambos calcaron su estrategia: hicieron valer su experiencia para ir de menos a más hasta cruzar primeros las línea de meta.

CLASIFICACIONES Maratón chicos 1. Dani García (Málaga) 3:33:05 2. Ismail Razga (Santurtzi) 3:34:56 3. Abdelfatah Dalal (Andalucía) 3:35:21 4.Alejando Forcades (Baleares) 3:36:04 5. Mario Olmedo (Andalucía) 3:36:42 Maratón chicas 1. Eli Gordón (Cataluña) 4:14:22 2. Virginia Pérez (Lemoa) 4:29:25 3. Eva Bernat (Valencia) 4:29:55 4. Dominique Van (Las Palmas) 4:30:25 5. Noemi Delgado (Andalucía) 4:33:50 Maratón invidentes 1. Ismael López (guía) 7:00:05 2. Juan Roldán (guía) 7:00:05 3. Manuel Cepero (ciego total) 7:18:26 4. J.J.Fernández (deficiente visual) 7:18:26 5. Gerardo Sánchez (guía) 7:18:26 Media Maratón chicos 1. Marc Traserra (Vic) 1:27:50 2. Daniel Osanz (Jaca) 1:29:42 3. Adrià Duarri (Gavà) 1:31:31 4. Josep Morales (St.Pere de Rives) 1:33:09 5. David Rovira (St.Joan Despí) 1:34:02 Media Maratón chicas 1. Alizia Olazabal (Irun) 1:45:03 2. Arora Merino (Arrecife) 1:45:15 3. Maider Gaztañaga (Ordizia) 1:48:53 4. Irati Zubizarreta (Beasain) 1:51:59 5. Elisabete Garate (Zarautz) 1:55:52 Cadetes chicos 1. Nicolás Molina (Dúrcal) 58:13 2. Arnau Cases (La Guingueta D'Aneu) 58:41 3. Angel Laruelo (Yernes y Tameza) 1:00:23 4. Salvador Binimelis (Sóller) 1:00:35 5. David Gil (Cáceres) 1:01:02 Cadetes chicas 1. Ane Iturria (Tolosa) 1:12:50 2. Jana Aguilar (Folgueroles) 1:16:40 3. Laia Mateu (Castelló) 1:18:22 4. Alba de Mendilagoitia (Quirós) 1:18:59 5. Paula Sánchez (Soto del Real) 1:21:56

En la misma cita se disputó el campeonato de selecciones autonómicas que fue para Cataluña, en categoría femenina, y para Andaludía, en chicos.

Hasta el kilómetro 28, aproximadamente, dominó la carrera el ganador del pasado año, inscrito por Santurtzi, Ismail Razga, con 30 segundos de ventaja sobre el andaluz Dani García, quien antes, a mitad de carrera, en su paso intermedio, ocupaba la cuarta plaza. García, de menos a más, superó uno a uno a los tres que tenía delante para colocarse primer, puesto que ya no abandonó hasta llegar a la meta de Zumaia: «El año pasado quedé segundo. He ido de menos a más y he conseguido pasar a Ismail, que precisamente quedó primero en 2016».

Dani García ocupaba la cuarta plaza en el kilómetro 28 y acabó ganando el maratón



Se homenajeó a Juanito Oyarzabal, Maite Maiora y al maño Luis Alberto Hernando

Entre los seis primeros del maratón, cuatro fueron andaluces, con lo que se llevaron ayer el Campeonato de España de Comunidades Autónomas, siendo segunda la selección de Castilla y León y tercera la selección catalana.

En chicas, Eli Gordón, de la selección catalana, que iba quinta, fue adelantando puestos desde el kilómetro cinco hasta que en la segunda mitad del recorrido se puso primera alzándose con el Campeonato de España: «A mí se me da mejor la segunda parte del maratón y es cuando me he puesto primera. Me ha parecido un recorrido muy bonito». Por selecciones, quedó campeona de España la catalana, seguida de la andaluza y la valenciana.

Alizia Olazabal gana el medio

Por tercer año consecutivo, la irundarra Alizia Olazabal ganó la media maratón del Flysch Trail de Zumaia en una reñida pugna con la especialista en asfalto Aroa Merino, que ganó la pasada edición de la Behobia-San Sebastián, y que ayer quedó segunda. Alizia se mostró contenta con la carrera que hizo ayer: «Ha sido una carrera muy reñida y muy rápida. He disfrutado». Ese, en definitiva, era el sentir de todos los corredores, coincidiendo en que el Flysch Trail de Zumaia es una carrera muy especial a la que vienen a disfrutar.

En chicos, el catalán Marc Traserra se alzó con el triunfo seguido del aragonés Daniel Osanz. En cadetes ganaron Nicolás Molina(Andalucía) y Ane Iturria, de Tolosa.

Cepero, en invidentes

De los tres invidentes que corrieron la maratón completa, dos se retiraron, ganando Manuel Cepero (Madrid), que completó el recorrido en 7h18:26 junto a sus dos guías. «Ganar es lo menos relevante. Terminar era un reto para mí y lo he conseguido», afirmó.

El ambiente fue realmente espectacular desde muy pronto. A las 8.10 horas se rindió un bonito homenaje al alpinista alavés Juanito Oiarzabal. En el mismo acto también fue reconocido el corredor guipuzcoano Jokin Lizeaga, por su tesón y afán de superación y tras salir de una importante lesión. Su participación ayer en la media maratón fue una manera de comprobar que su lesión empieza a estar olvidadado. Quedó séptimo.

Se homenajeó también a la corredora guipuzcoana y campeona del mundo en 2016, Maite Maiora, que, por lesión, no pudo participar ayer. Y al corredor maño Luis Alberto Hernando, que tras volver a ganar el Campeonato del Mundo de este año, revalidando el título, volvió a correr en Zumaia la media maratón después de otra lesión.

El bertsolari Andoni Egaña les cantó unos emotivos bertsos tras el aurresku de honor ofrecido a Juanito en presencia de autoridades, patrocinadores y colaboradores de la Flysch Trail de Zumaia. En el horizonte, la décima edición el año que viene, de una carrera que es un fijo en el calendario.