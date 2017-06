Garazi Sánchez y Hodei Collazo, campeones en el estreno de la Siroko Surf League

Figuraban en la nómina de grandes candidatos al triunfo final y no han decepcionado. Garazi Sánchez y Hodei Collazo se han proclamado esta tarde en la playa de Zarautz como los primeros campeones de la primera de las tres pruebas del nuevo circuito Siroko Surf League. Ambos suman 1.000 puntos cada uno para la clasificación general y se destacan ante los otros dos eventos del circuito que tendrán lugar en Gijón a mediados del mes de julio y en Pantín, ya a finales de agosto. Sánchez y Collazo se han impuesto en las dos últimas mangas de la prueba celebrada en Zarautz a los canarios Laura González y Luis Díaz, respectivamente.

La vizcaína Garazi Sánchez se ha mostrado intratable desde el comienzo de la competición. Todas sus mangas han incluido olas que han rozado la perfección y en la semifinal, contra una rival de la talla de Leticia Canales, la ha dejado en combinación gracias a una nota de 9,17 y otra de 6 puntos, para un total de 15,17. Sin embargo, en la final, frente a la tinerfeña Laura González, que había superado a Loiola Canales en las semifinales, le ha costado coger ritmo. La gran favorita al triunfo de la prueba no se ha puesto en cabeza hasta el ecuador de la manga de treinta minutos. Justo cuando ha ejecutado un potente giro de cara en una derecha que se ha montado conforme se aproximaba a la orilla. “Estoy muy contenta de inscribir mi nombre como primera ganadora de la Siroko Surf League. Ojalá tenga continuidad, porque es importante para los surfistas”, ha dicho la campeona que se ha impuesto a Laura González por 11,9 a 9,03 en el sumatorio de sus dos mejores puntuaciones.

En el cuadro masculino, el local Hodei Collazo ha hecho valer su conocimiento de la playa para superar en la final al joven canario Luis Díaz. El de Zarautz ha encontrado las olas con mayor potencial que han lanzado su marcador hasta los 14,17 puntos por encima de los 10,47 de su oponente. Pese a tener unas molestias en la rodilla desde hace varios meses, que apenas le ha dejado entrenar, la experiencia de Hodei, con más de una década en el circuito mundial a sus espaldas, ha sido determinante. "Nunca había ganado un evento de estas características en la playa en la que me he criado y me hace especial ilusión. En la final Luis ha empezado más fuerte que yo, pero he jugado la baza de esperar por las olas que rompían atrás", ha comentado.