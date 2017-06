Francesc Godoy logra su póker de triunfos

El barcelonés de 30 años Francesc Godoy enrabietado de alegría rompió la cinta tras vencer por cuarta vez en la XXXII edición del prestigioso Memorial Onditz lo que supone igualar en triunfos a figuras tan importantes como Eneko y Héctor Llanos y vizcaíno Iñaki Arenal. Ya lo hizo en 2011, 2013 y 2016.

Godoy salió conservador y tal como admitió en meta utilizó la misma táctica que le sirvió a su padre, el médico Paco Godoy que fue un gran triatleta siendo ganador en 1990, 1991 y 1992 del triatlón de Zarautz. “Ha sido el mejor mes de junio de mi vida. A falta de 150 metros he esprintado y me ha servido para ganar. Da verdadero gusto nadar, el recorrido de bici y correr por la Bahía de la Concha. El año que viene si no hay contratiempo vendré a intentar la quinta victoria”.

Para llevarse la txapela el catalán necesitó en esta ocasión de un tiempo total de 1h55:56, aventajando en nueve segundos al australiano Kenji Nenner.

El zarauztarra de 35 años Jon Unanue (Club Yepa de Donostia) se alzó con un más que meritorio tercer puesto tras marcar 2h02:47. “Es el cuarto pódium que hago. He sido una vez segundo y tres tercero. El público nos ha llevado en volandas. He participado diez veces y sigue siendo una gozada de competición”.

Gentle no defraudó

La australiana Ashleigh Gentle fue la auténtica dominadora del Triatlón femenino. En el tramo de la natación (1.500m) contó con la compañía de sus compatriotas Charlotte Mcshane y Natalie Vancoevorder, además de la norteamericana Renee Tomlin. El segmento de la bici (38,5km) fue decisivo para abrir diferencias, llegando a la carrera a pie Gentle con un pequeño margen que no sólo mantuvo sino que incrementó metro a metro hasta llegar a meta en un tiempo final de 2h08:29, 1:55 menos que Charlotte y 5:31 que Natalie.

La nacida en Bilbao y afincada en Zumaia Helene Alberdi, segunda en el 2016, se quedó muy satisfecha de su sexta plaza. La pupila de la magnífica triatleta zarauztarra Ainhoa Murua dijo que. “Es la segunda vez que la hago. Me siento muy privilegiada de que Ainhoa, cuatro veces olímpica, me guíe los entrenamientos. He sufrido mucho en la bici sobre todo cuesta arriba, pero ha merecido la pena”.

Los más de 300 voluntarios y el Atlético SS, organizador del Memorial Onditz, resultaron ser muy eficientes en el control de una prueba que requiere de una logística muy compleja.