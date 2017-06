El adiós del Rey de Oros

«Tengo miedo a retirarme porque entonces no tendría nada que hacer». Ese era Román Martín Sánchez (Navalmoral, Toledo, 1941). Un trabajador nato que lo dio todo por y para los caballos. En el seno de las carreras se hizo hombre, triunfó, crió a sus hijos y vivió los mejores y peores momentos de su vida. El hipódromo vivió en Román hasta el último día y Román vivirá en el hipódromo para siempre. A punto de cumplirse cinco años de la muerte de Claudio Carudel, el fallecimiento el miércoles de Román Martín a los 76 años supone decir adiós a una etapa sencillamente irrepetible, en la que dos mitos engrandecieron las carreras de caballos por encima de lo imaginable.

«El deportista más profesional que he conocido», «El jockey de mi infancia»... y por unanimidad «el mejor jockey español de la historia». Son algunas de las reacciones de aficionados y amigos tras conocer su fallecimiento. Una de las personas que conocía muy bien a Román Martín es Bixen Otaño, director de carreras del hipódromo de San Sebastián y que tenía un trato muy estrecho con el toledano. «Daba la impresión de ser un hombre muy serio, pero era todo fachada. Se sentía cómodo en ese papel, pero en realidad era un muy cariñoso y muy afectivo. Tenía muchos amigos».

En el trabajo, su distintivo eran la exigencia y la profesionalidad. «Recuerdo que tras ganar la Copa de Oro con 'Rheffissimo', había dado la palabra a un preparador para entrenar a su caballo el día siguiente a las seis de la mañana. A pesar de que era de segunda parte de hándicap, Román cumplió su palabra y ni celebración ni nada, allí estaba como un clavo. No le vi salirse de su sobriedad ni cuando logró junto a su hijo ganar la Copa con 'Lunar'». Sobre su exigencia en el trabajo algo sabe Fernando Pérez, ahora preparador y su último primer mozo durante un periodo seis años. El canario confirma que «Román era un hombre duro y exigente. En primera impresión podía darte la sensación de que era seco, pero si le conocías, era muy divertido. En la cuadra cuando tocaba trabajar se hacía, pero siempre había lugar para el cachondeo».

«Al día siguiente de ganar la Copa de Oro con 'Rheffissimo' entrenó a las seis de la mañana»



«El secreto de Román era observar. Entendía a los caballos y veía la calidad donde otros no lo hacían»

Pérez destaca de su maestro «su constancia en el trabajo. Era muy detallista y responsable. Cuando un propietario le confiaba un caballo su único objetivo era sacarle el 100% del rendimiento. Yo llegaba de Canarias y él me enseñó a trabajar como un profesional. Era perfectamente conocedor del calendario del sudoeste francés y sabía perfectamente cuando y donde matricular». Una de sus claves del éxito era «observar. Desde las subastas en las que comprábamos potros hasta los entrenamientos de cada día. Román entendía a los caballos y veía la calidad donde otros no la veían».

El secreto inconfesable de Román era su debilidad por Toba. Ganador del Derby, del Ajuria-Enea, Gran Premio de San Sebastián... y dos veces bronce en la Copa de Oro. Se dice incluso que, después de ganar el Oro con 'Madrileño' en 1995, no se mostraba radiante de felicidad porque su querido 'Careto' no tuvo el recorrido deseado y sólo pudo ser tercero. Debe ser el gen que diferencia a los fuera de serie del resto. Su inconformismo y su insaciable hambre de victorias.

Logros irrepetibles

Mirando estrictamente a sus números, éstos son prácticamente inigualables. A destacar sus ocho triunfos en la Copa de Oro, con la que mantenía un idilio sin igual. Obtuvo casi 2.000 victorias como profesional, 1.093 como jockey. Diez veces ganador de la estadística de jinetes y nueve veces subcampeón, además de tres veces vencedor como preparador. Es él, el jockey de Villapadierna y de Mendoza, quien más veces ha saboreado las mieles del Oro donostiarra. Eso sí, para Román, ninguna como la conseguida con 'Rheffissimo'. Decía que todas sus victorias del 15 de agosto tienen su significado, pero esa... esa fue especial, por lo complicado y lo emotivo. Ver a todo el hipódromo animándole para batir al caballo inglés fue algo que le marcó para siempre. Es difícil establecer cual es la carrera más especial que se ha celebrado a lo largo de un siglo, pero es seguro que aquella Copa de Oro permanece en la memoria de la gente como ninguna otra carrera que se haya corrido nunca en San Sebastián.

En 2009 Román fue homenajeado por parte del hipódromo de San Sebastián. El toledano no era amigo de grandes despliegues, pero desde su modestia, no dejó pasar la oportunidad para declarar su amor y agradecimiento al hipódromo donostiarra, «igual que al pueblo de Lasarte y a sus aficionados. Hay gente que cree incluso que soy de aquí. Sólo tengo palabras de agradecimiento para esta tierra, su gente y su hipódromo. Todo lo que he necesitado me lo han dado». Fueron muchos años de la mano. Momentos complicados superados juntos. Por eso, la cuadra que está al inicio de la rampa que lleva a las instalaciones de la Real Sociedad, siempre será la cuadra de Román. Porque todavía hoy, parece que en cualquier momento volveremos a verle tras esa vieja puerta de madera.