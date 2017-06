Montse Puche: «El estilo de juego puede cambiar»

. Las primeras palabras pronunciadas por Montse Puche después de que Tati Garmendia comunicara de manera oficial su continuidad por espacio de un año más fueron de agradecimiento «por la confianza del club depositada en mí para desarrollar el proyecto durante un año más». Con este 'fichaje' la plantilla «está cerrada» sentencia Tati, aunque se baraja la opción de contar con algún refuerzo más en función de cómo evolucionen las lesionadas Arrojeria y Ausás.

Puche acomete este nuevo reto con «ilusión y con mucho trabajo porque hay que acoplar a seis nuevas jugadoras». Del nuevo plantel comenta que «me gusta mucho porque es muy joven y creo que se le puede sacar mucho rendimiento».

Tiene muy claro desde que recaló en marzo de 2014 que en el Bera Bera «nadie es imprescindible» y a las pruebas se remite. Hace un rápido repaso sobre los cambios que ha vivido. «Desde el primer año hemos tenido bajas importantes (María Núñez y Patri Elorza), en el siguiente las retiradas de jugadoras de calidad y de referencia (Ziarsolo, Pinedo, Bea Fernández y Yáñez» y ahora también se ve en al tesitura de recomponer el equipo al que casi literalmente le han hecho un siete.

El Super Amara gana lanzamiento exterior respecto a otras plantillas con «Karsten y Ausás»



Los objetivos del club no han variado un ápice, se saldrá a luchar por recuperar la Liga y la Copa

Esta vez son nada menos que seis las bajas contabilizadas, con el agravante de tratarse de mucho peso específico. En la próxima campaña no podrá contar con las internacionales Patri Elorza, Marta López, Ana Temprano, Ana Martínez, ni con Alicia Fernández, que estuvo apunto de debutar con la selección española. La lesionada Maialen Múgica cierra la lista de bajas.

Al parecer no teme mucho a los cambios y se escuda en «la emoción e ilusión» del reto. Desea «empezar a trabajar con este grupo, joven, que tiene gran ilusión», aunque tenga el «inconveniente de las lesiones de Arrojeria y Ausás» que no podrán iniciar la temporada en septiembre.

Sobre las nuevas incorporaciones, Puche destaca a «Silvia (Arderius), que viene de hacer una temporada extraordinaria, o Elke (Karsten), que está jugando los Juegos Panamericanos y entrando en ritmo después de la lesión». Sigue con su explicación citando a «Adriana (Cardoso), que ya conoce el grupo. Viene Nora (Azurmendi), que ha experimentado una progresión imperante» y cierra el repaso destacando de la guardameta Merche Castellanos que «es una garantía».

Sumando el plantel que continúa y las incorporaciones Puche llega a la conclusión de que «me gusta mucho este grupo, tiene margen de mejora» y no cierra la puerta a un «cambio de estilo de juego», aunque sigue pensando en un Super Amara «fuerte atrás». Lo que gana respecto a ediciones anteriores es «lanzamiento exterior con Ausás y Karsten», especifica.

Los rivales han optado por reforzar generosamente sus filas. Al parecer, el precio por la consecución de los títulos se ha puesto todavía más caro. La preparadora madrileña ha respondido deportivamente y de manera muy cortés al comentar que «el aumento de la competitividad nos viene bien a todos los equipos».

Cambio de preparador físico

La responsable de Balonmano Bera Bera, Tati Garmendia, quiso hacer extensiva la decisión del club de que «hemos apostado por Montse Puche porque es la persona que mejor puede llevar al equipo». Igualmente confirmó la continuidad del resto del cuerpo técnico conformado por la segunda entrenadora Eider Rubio y la fisioterapeuta Nerea Uranga.

El único componente del cuerpo técnico que no seguirá es el preparador físico Gorka Núñez. El equipo ha comenzado a buscar sustituto. Ha sido un año muy duro para el club y en particular para Gorka, en virtud de la lluvia de lesiones graves que se han producido. No suele ser frecuente que se produzca esta acumulación de imprevistos en una misma temporada, aunque en honor a la verdad hay que significar que no es la primer vez que el Bera Bera vive esta experiencia. En la etapa de Tati Garmendia como jugadora se sufrió una campaña similar, que se caracterizó por continuas y serias lesiones.

En esta ocasión ha sido el propio preparador físico el que comunicó a la dirección del club que no seguiría. «El tomó la decisión de no seguir y nos lo comunicó antes de que nos sentáramos a valorar su continuidad. Ahora estamos buscando sustituto», puntualizó la dirigente del Bera Bera.