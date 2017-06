Michael Pelphs correrá contra un tiburón

Michael Phelps se enfrentará el próximo mes de julio a un peculiar adversario. En la madrugada del lunes 23 de julio al martes 24 Discovery Channel retransmitirá un cara a cara entre Phelps y un auténtico tiburón durante la 'Shark Week' del canal.

'El tiburón de Baltimore' frente un auténtico tiburón. Un evento que la cadena ha pregonado por todo lo alto: «Es uno de los depredadores más rápidos y eficientes del planeta: el tiburón. Él es nuestro mayor campeón en el agua: Michael Phelps. 39 récords mundiales, 23 oros olímpicos, pero aún le falta una competición por ganar. Un evento monumental que nadie ha intentado antes. El atleta más condecorado del mundo contra el depredador más eficiente del océano: Phelps vs. Shark, la carrera ha comenzado!»

El propio Michael Phelps confirmaba la peculiar carrera a través de su cuenta en Twitter: «¡Seré capaz de hacer algo que siempre había querido hacer!».

I was able to do something that I had always wanted to do! https://t.co/2CJplWMkMP