Chourraut fue «la que menos fallos hizo» en Praga

Maialen Chourraut (Atlético San Sebastián) se llevó ayer el triunfo en la primera de las cinco pruebas que componen la Copa del Mundo. La lasartearra se impuso con un tiempo de 104:68, aventajando en solo 24 centésimas a la británica Woods y en 3:38 a la alemana Funk.

Al poco de acabar la entrega de premios, Maialen y el resto de la selección española tenían que recorrer 400 kilómetros hasta la ciudad alemana de Augsburg, donde el próximo fin de semana se disputará la segunda cita de la Copa del Mundo, y de camino comentaba que «estoy muy contenta. Nunca había llegado ni a semifinales en Praga y ya entrar en la final era algo muy positivo. En la final ya es 'a jugar' y esta vez he sido la que menos fallos ha hecho».

Dicho así parece fácil, pero no lo ha sido el fin de semana de la lasartearra en un canal peculiar. De hecho, en la primera ronda se quedó fuera momentáneamente hasta que corrigió el error en la repesca. Ya en el día D, Chourraut empezó con brío, siendo tercera en la semifinal, a solo 55 centésimas de la austríaca Kunhle y a 23 de la neozelandesa Fox.

«Estoy muy contenta por ganar. Además, en Praga nunca había pasado de semifinales»

Cuando llegó la hora de la verdad, la campeona olímpica fue la antepenúltima en salir y realizó una bajada según ella«no muy buena. El tiempo era dos segundos peor que el de la semifinal, pero cuando he llegado y visto que tenía el mejor tiempo, me he puesto contenta, incluso sabiendo que quedaban dos más por llegar».

Pero ni Kunhle ni Fox mejoraron el registro de Chourraut, que en pocos minutos ya estaba celebrando el triunfo y añadiendo Praga a la lista de lugares donde ha conseguido victorias en la Copa del Mundo: La Seu d'Urgell (tres veces), Pau, Cardiff y Cracovia.

Insistía Maialen en que «entrar en cualquier final siempre es muy difícil, hay muchísima competencia, y además en este canal tan complicado, en el que había que dar las paladas de manera muy precisa. No por el canal en sí, sino por el circuito, que era muy exigente, con puertas muy juntas en las que si te pasabas en una te arriesgabas a pasarte en la siguiente». Así les pasó por ejemplo a la eslovaca Dukatova y a la neozelandesa Fox, que arrastraron sendos '50' (penalización máxima por no atravesar una puerta) y de ser favoritas pasaron a los puestos noveno y décimo.

Por ahora, la temporada va sobre ruedas para Chourraut, que hace quince días fue sexta en el Europeo. «Siempre queremos ganar pero no siempre se puede y me quedé muy contenta con el resultado».

Vuelco de Elosegi

Ayer también compitieron Ander Elosegi (Santiagotarrak) e Irati Goikoetxea (Atlético San Sebastián). El canoísta irundarra sufrió un vuelco que le privó de cualquier opción pero aún así quiso terminar la semifinal, ocupando la vigesimosexta posición. Más cerca de la final estuvo la donostiarra, que acabó a 2:37 del corte, en el puesto catorce.