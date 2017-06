Ainhoa Olarra, subcampeona del British Amateur

La donostiarra Ainhoa Olarra (San Sebastián, 1995) avanza a pasos agigantados en el mundo del golf. Olarra ha regresado hace pocas semanas de Estados Unidos, donde se encuentra estudiando un doble grado de Managment&Economics en la Universidad de Carolina del Sur, en Columbia. Allí practica el golf con su equipo universitario, los Gamecocks, que en las pasadas finales de la NCAA lograron situar a su universidad en la décima plaza.

De regreso a Europa, Olarra se encuentra disputando diversos torneos con la selección. Precisamente ayer, la golfista guipuzcoana no pudo convertirse en la sexta ganadora española del prestigioso British Ladies Amateur Championship 2017. Cedió en la final -celebrada en el campo galés de Pyle & Kenfig- ante la irlandesa y número uno del mundo Leona Maguire, después de completar cinco días de juego espectaculares. «Ha sido un torneo realmente largo. En los dos últimos días he jugado un total de 36 hoyos y el cuerpo lo nota», asegura Olarra.

La donostiarra apenas encontró opciones de penalizar a la irlandesa, una golfista que ha creado enormes expectativas ante un inminente paso a la elite del golf. Olarra fue casi siempre a remolque, llegando a marchar cuatro golpes por debajo en el hoyo 12, un resultado muy difícil de revertir. Además, la guipuzcoana disputó la final con un hándicap que le impidió dar lo mejor de sí. «He jugado la final con un esguince en la rodilla derecha. Durante varios golpes, como por ejemplo alguna bola que estaba en el búnker, la rodilla se me resentía mucho. Tenía que clavar la pierna en la arena y tras patear la rodilla me crujía. Ahora tengo que hacerme una resonancia para ver el alcance de la lesión. Ojalá no sea nada grave y se quede en un mero esguince. Cuando compito en Estados Unidos tienes a tu servicio un equipo de fisioterapeutas y médicos, aquí me las he tenido que apañar con una pomada antiinflamatoria y hielo».

El Interterritorial, en León

La misión de Olarra era emular a las cinco españolas que figuran en el palmarés de tan reputado torneo: Marta Prieto (2001), Elisa Serramiá (2003), Belén Mozo (2006), Carlota Ciganda (2007) y Azahara Muñoz (2009). Su acceso a la gran final se produjo ayer en la sesión matinal, cuando derrotó por 4/3 a la noruega Stina Resen. «Sabía de la calidad y finura de Leona, puesto que también estudia en Estados Unidos, más concretamente en la Universidad de Duke (Carolina del Norte). Al término del torneo he estado charlando con mi caddy y los dos hemos llegado a la conclusión de que si hubiese jugado como en semis me habría llevado el British. Aun así, estoy muy satisfecha con mi rendimiento. Hoy volamos a Madrid para a partir del lunes participar en el Interterritorial».