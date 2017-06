Las yeguas se miden sobre la milla donostiarra

El hipódromo de San Sebastián alberga hoy una nueva matinal de carreras (11.10 horas). Será la última que se celebre entre semana con este horario, lo que supone un alivio para los muchos aficionados que no van a poder acercarse hasta Zubieta para disfrutar de su pasión. La jornada volverá a ser de acceso gratuito y podrá seguirse en directo a través de la web del hipódromo y en el canal Equidia, al tratarse íntegramente de jornada PMU.

En el programa del día destaca una prueba para yeguas milleras que tiene en 'Llerena' a su máxima favorita. La pupila de Arizkorreta se estreno con brillo en el mitin donostiarra y tiene todo de cara para repetir. Su preparador siempre la ha considerado de gran premio, a pesar de que la fortuna no siempre le ha sonreído.

Esta primavera reapareció directamente en la Poule, lo que da buena muestra de la fe que le tienen los suyos. Con su punta de velocidad, el hipódromo de Donostia debía serle más favorable que el de Madrid. Así lo demostró hace quince días. Es cierto que aquel lote no escondía una gran dificultad, pero las maneras dan argumentos a los que creen en su victoria hoy. El peso que recibe de todas sus rivales no hace sino reforzar su opción.

De todos modos, hará bien 'Llerena' en no especular con los esfuerzos, pues entre sus rivales se encuentra una pequeña yegua de enorme corazón que no perdona fallos. Ganadora de cuatro carreras consecutivas el pasado verano, 'Poti' vuelve a la acción. 'Bruneta', compañera de patio de 'Llerena', podría explicarle con todo detalle que, con la de Avial de por medio, no hay triunfo fácil en esta pista. La negrilla de la cuadra Febana reapareció en marzo en Madrid y no ha competido desde entonces, por lo que puede faltarle forma. Sin embargo, su gen competitivo siempre la hace peligrosa.

'Llerena' no será la única carta que jugarán en la jornada Janacek y Arizkorreta. Ambos han comenzado la temporada con una sed de triunfos insaciable y afrontan la jornada con buenas opciones para prolongar la racha. En la quinta del día por ejemplo, no será fácil batir a 'Mikeltos'. El veterano tordo es un ejemplo de regularidad y versatilidad, y tras reaparecer decentemente en Dos Hermanas, vuelve a una pista en la que el año pasado firmó dos victorias y un tercer puesto. Las puertas del hándicap se le han quedado algo cerradas, pero en este tipo de carreras las condiciones le son muy favorables.

La incógnita de 'Atacama'

Todavía matriculado en el Gran Premio de Madrid, 'Atacama' es una de las grandes interrogantes de la jornada, incluso para su preparadora, Ana Imaz. El alazán tiene un carácter muy complicado e incluso tras la castración está costando hacerse con él. Tras una buena actuación en La Zarzuela, pinchó en Burdeos, donde no quiso emplearse.

En su mejor versión jugaría una primer rol, pero remoloneando no batirá a estos rivales. En la carrera iban a debutar para el preparador portugués Ismael Mendes 'Charlie's Friend', 'Rayyan' y 'Simba', adquiridos recientemente en Francia, pero los tres han sido retirados.

El programa se completa con una prueba de venta para potros y el desdoblado del hándicap. En la prueba para los tres años 'Quito' es el que más apoyos ha recibido de los medios especializados, pero no le será sencillo imponerse dando peso. Mauri Delcher presenta a 'Wedding Song', contrastado a cierto nivel en Francia y que tiene una primera probabilidad si se adapta al circuito.

Los hándicaps por su parte, presentan una lectura bastante diferenciada. Ssi en la segunda parte 'Stone Me' parte como gran favorita, en la primera manga el pronóstico está totalmente abierto, con varios aspirantes con buena chance.