Tras la presentación oficial de la brasileña Adriana Cardoso y de la donostiarra Nora Azurmendi, dos de los de momento cinco nuevos refuerzos de cara a la próxima temporada, tan solo restará por realizar este mismo acto con la internacional argentina Elke Karsten. Previamente ya se ha realizado con la portera Merche Castellanos y con la central Silvia Arderius. Aunque, para que las aspiraciones del club se vean colmadas, falta por que se concrete el fichaje de otra primera línea.

Se da la curiosa circunstancia que tanto para Cardoso como para Azurmendi representa reemprender una segunda etapa en el seno del Bera Bera. La extremo internacional brasileña vuelve a su antiguo club después de superar un paréntesis de tres años en el que ha militado en la Bundesliga alemana. No tuvieron la oportunidad de coincidir en el primer equipo, ya que cuando Azurmendi optó por desplazarse a estudiar a Madrid e ingresar en el segundo equipo del Helvetia Alcobendas había pertenecido a la base del conjunto donostiarra.

Adriana Cardoso está muy satisfecha de retornar a Donostia. Se mostró muy feliz y justificó su vuelta comentando que «me gusta mucho el Bera Bera, tiene magia. Hay una energía muy buena, me siento como en casa jugando aquí», añade.

Adriana Cardoso de Castro Puesto: Extremo derecho. Nacimiento: Fortaleza (Brasil). Edad: 27 años. Altura: 1,68 m. Equipos: Randers (Dinamarca). Celles y Blomberg-Lippe (Alemania). Nora Azurmendi Puesto: Lateral.



Nacimiento: Donostia. Edad: 21 años. Altura: 1.80 m. Procedencia: Alcobendas.

Confiesa que disfrutó durante los dos años que estuvo en Donostia. «Me fui con mucha pena pero pensando en volver. Me hubiera gustado volver antes pero no ha sido posible por que tenía dos años de contrato». Piensa que «puedo volver a la selección» a raíz de su progresión y del cambio de seleccionador. Constata que «la Bundesliga es mucho más física» y que el Bera Bera tiene equipo para «seguir en el top».

Nora Azurmendi se muestra satisfecha por su rendimiento. «Este año he tomado un rol importante y lo he hecho lo mejor posible. Tengo mucha ilusión por jugar en el primer equipo». Recordó que «me fui sin saber que iba a jugar en División de Honor y he jugado todos los partidos menos cuando estuve lesionada». Los retos no le asustan. «Aspiramos a todo y trataremos de conseguir todos los títulos que podamos. La presión es diferente, yo en Alcobendas luchaba hasta ahora por jugar en Europa». De la nueva plantilla destaca que «se ha cubierto muy bien con jugadoras más jóvenes y técnicamente buenas».

Madurez y sorpresa

La responsable de la entidad Tati Garmendia recordó los dos años que Cardoso compartió en Donostia «en la que ganó dos títulos de Liga» y aclaró que su marcha se produjo por decisión de la propia jugadora.

Valora de manera muy positiva el bagaje y la experiencia que ha adquirido en estos últimos tres años al poner de manifiesto que «viene de una de las ligas más potentes». De entre sus cualidades destacó «la finalización y en el contraataque. Llega mucho más madura», añade sobre la brasileña.

En cuanto a Nora Azurmendi dejó muy claro la brillante progresión que ha experimentado la lateral en estos cuatro años al confesar que «nos ha sorprendido mucho porque pensábamos que íbamos a fichar a una jugadora más de futuro», pero después de haberle visto jugar en la Copa adelanta que «ya es presente por la responsabilidad que asume, aunque es cierto que hay algunas cosas por pulir». A renglón seguido añade que se desenvuelve «muy bien en defensa y me ha sorprendido en acciones en ataque».