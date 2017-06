La velocidad decide a favor de Atutxa

Aitzol Atutxa revalidó la txapela de campeón del Urrezko Aizkolariak individual, en el frontón Izarraitz de Azpeitia, al superar en la final a sus tres oponentes: Iker Vicente, Ugaitz Mugertza y Jon Rekondo. El campeón de Euskadi es en la actualidad el número uno y demostró esa condición no sin sufrimiento. Iker Vicente viene por detrás pegando fuerte y ayer apretó al campeón y quedó subcampeón a solo 19 segundos de Atutxa.

CLASIFICACIÓN General 1. Aitzol Atutxa 26:42 2. Iker Vicente 27:01 3. Ugaitz Mugertza 30:43 4. Jon Rekondo 30:50

La final consistía en cortar diez troncos en cinco trabajos diferentes y el decisivo fue el tercero. Tras la finalización de los dos primeros trabajos, un corte contrarreloj sobre un tronco de 45 pulgadas y un corte a un kanaerdiko en vertical, las diferencias entre los cuatro aizkolaris era mínima. Pero en el tercer trabajo en velocidad, sobre un tronco grande de 72 pulgadas u oinbiko, Aitzol Atutxa marcó diferencias.

En ese trabajo aventajó en 35 segundos a Vicente, en un minuto a Rekondo y en un minuto y tres segundos a Mugertza. Así, antes de los dos últimos trabajos tenía ya una renta de 30 segundos sobre Vicente, 46 segundos sobre Rekondo y un minuto y 20 segundos sobre Mugertza.

En el cuarto trabajo las ventajas aumentaron solo en 7 segundos sobre Vicente, mientras Rekondo y Mugertza quedaban ya fuera de la pelea por el título alejados en más de minuto y medio, y en dos minutos respectivamente.

Vicente presiona a Atutxa

El último trabajo era el largo y decisivo donde tenían que cortar cinco troncos: dos kanaerdikos, dos de 60 pulgadas y un oinbiko. La ventaja de 37 segundos era un buen colchón, pero para nada definitivo. Vicente apretó desde el inicio y se puso por delante seguido de cerca por Atutxa. El marcaje entre los dos era férreo y llegaron a mitad de trabajo del oinbiko casi empatados.

El tronco grande del de Dima no era bueno o al menos tenía un nudo peligroso y el campeón lo sabía. Lo dio casi todo en ese tronco para que el de Otsagabia no se le fuera y logró su objetivo. Terminó a 15 segundos del navarro y todavía tenía 22 de ventaja. En el de 60 pulgadas ambos dieron un poco más de sí y llegaron al último tronco metidos en diez segundos de margen. La txapela no se le podía escapar al vizcaíno y así fue. Eso sí, en ese último kanaerdiko acusó algo el esfuerzo anterior y Vicente lo superó por 18 segundos para quedar solo a 19 en el cómputo total.

Por lo tanto, la victoria fue sufrida para un Atutxa que demostró ser el mejor en la actualidad, aunque ayer sufrió más de lo esperado en los cortes. Tampoco tuvo la mejor de las fortunas con sus lotes de madera. Por detrás, la pelea se centró en la búsqueda del tercer puesto, lo que deparó un duelo entre Mugertza y Rekondo. Esta vez sí que hubo voltereta y el guipuzcoano de Olatz, que empezó cuarto, terminó tercero remontando a un Rekondo que compitió de más a menos. En los dos primeros trabajos era primero, pero acabó cerrando la clasificación en el último lugar.

La final de mayores no fue la única disputada en Azpeitia. También hubo otras tres finales en diferentes categorías. Por primera vez se disputó el Urrezko Aizkolariak femenino y Nerea Izkue se impuso a Nerea Sorondo. El tiempo empleado por Izkue fue de 10:31 por 12:50 de Sorondo. En la categoría sub 23 Joxean Etxeberria (15:38) se llevó la txapela al superar a Oier Kañamares (17:18). La ventaja de Etxeberria fue un minuto y 44 segundos entre ambos. Tampoco faltaron los más jóvenes. En la categoría sub 19 la txapela fue para Ioritz Gisasola 'Zelai III' con 11:38. En una final apretada aventajó en 26 segundos a Xuban Kañamares V. La saga de los Kañamares no tiene fin para fortuna de la aizkora. Ioritz Gisasola es hijo del mítico harrijasotzaile Zelai.

El alumno supera al maestro

Casi tan emocionante o más fue la final del Campeonato de Harrijasotzailes entre Mikel Lopetegi 'Urra' y Joxerramon Iruretagoiena 'Izeta II'. Es la segunda edición en la que se disputa el Memorial Pastorkua y el alumno superó al maestro. 'Urra' ha crecido en la escuela de 'Izeta II' y llevaba avisando tiempo con grandes trabajos. En el Izarraitz de azpeitia logró su triunfo más importante al superar, en la final, a 'Izeta II' por tres alzadas, 65 por 62.

Los levantadores tenían que alzar, en tandas de dos minutos, el cilindro de 125 kilos, el cuadro de 113 kilos y la bola de 100 kilos. Con la primera piedra 'Urra' cogió una pequeña renta de una alzada, 25-24, y en el segundo la distancia se mantuvo ya que ambos la levantaron 18 veces. En cambio, con la bola de 100 el joven levantador zarauztarra hizo un magnífico trabajo con 22 alzadas por 20 de 'Izeta II'. Se esperaba un duelo igualado y ambos levantadores no defraudaron.