El Villa de Aranda no dará facilidades para que el Bidasoa fiche a Xoan Ledó

El Bidasoa-Irun no lo va a tener fácil para fichar a Xoan Ledó. El objetivo del club irundarra es suplir la baja de Dejanovic con el arquero gallego, uno de los jugadores más prometedores de su quinta y miembro de la selección española junior que jugará el mundial de Argelia este verano, pero su club de origen no quiere dejarlo salir. Y es que Xoan Ledó tiene contrato por un año más y el club burgalés no va a poner ninguna facilidad para que el Bidasoa se haga con sus servicios. Álvaro Perote, presidente de la entidad arandina, explica que «nosotros estamos muy contentos con Xoan y queremos contar con él para la próxima temporada. Aunque hemos bajado a la 'B', le estamos convenciendo para que se quede ¡aquí para volver a la Asobal».

Además, dejó claro que «tiene contrato por un año más y el hecho de bajar no anula el contrato. Si el Bidasoa quiere fichar a Xoan tendrá que pagar, como pasa siempre en este tipo de casos. Nos pasó el año pasado con Rangel Rangel, que tenía contrato con nosotros y se lo llevaron, pero pagando un cláusula». El internacional brasileño tenía dos años más de contrato y los arandinos se agarraron a ello. El Odorheiu Secuiest rumano tuvo que pagar un cláusula que rondó los 15.000 euros. En Irun no se podría llegar a esa cifra, aunque irundarras y arandinos podrían estar condenados a entenderse si Ledó forzara su salida. Al Bidasoa le gustaría firmar al portero para los próximos tres años.