Alberto Iñurrategi (Alpinista): «Aunque es más arriesgado, nos gusta el estilo ligero y alpino»

Atrás quedan ya esos años de su primera ascensión en el Himalaya cuando Alberto Iñurrategi (Aretxabaleta, 1968) logró la cima del Pumori en 1990. A partir de esa última década del siglo XX comenzó su imparable andadura por las montañas del mundo, con un impresionante bagaje alpinístico en su mochila poniendo el punto de ascensiones novedosas y comprometidas e intentando salirse de las rutas normales. Además, marcando un estilo propio que, junto a sus compañeros de cuerda de los últimos años -el alavés Juan Vallejo y el navarro Mikel Zabalza- les define. Los tres salen este martes rumbo a Pakistán, donde van a afrontar un nuevo reto con el objetivo de unir mediante una travesía las cumbres del Gasherbrum I (8.068 metros) y Gasherbrum II (8.035 metros).

- De vuelta de nuevo a Pakistán...

- Sí, volvemos allí después de que no saliera el año pasado ninguno de los planes en el G-II por las condiciones adversas.

«¿Peligro por ir a Pakistán? No tanto, aunque siempre puede ocurrir algo, pero también en Mánchester o en otros lugares...»



«Lo de Kilian es algo fuera de serie. Ascender dos veces al Everest es más una prueba atlética que alpinística»

- Aunque se venga de la montaña sin cumplir el objetivo, siempre se aprende...

- Aquella experiencia nos sirvió para conocer la montaña mucho más de cerca y sin duda motivarnos para este año. Un nuevo proyecto...

- Subir al G-I siguiendo la ruta de Messner-Habeler; descender por la de los japoneses, y sin bajar al base subir al G-II por la vía de Kukuczka y Kurticka hasta descender definitivamente por la normal. Un objetivo difícil...

- Bueno, esa podría ser la idea sobre la pizarra, luego allí veremos de lo que somos capaces. Irá en función de cómo esté la montaña. Existen una serie de variables que dictaminarán lo que se pueda hacer.

- Supongo que manteniendo ese estilo que les caracteriza.

- Es como nuestra propia marca y aunque es más arriesgado, nos gusta el estilo ligero y alpino. Sabemos que este planteamiento en los objetivos a acometer puede que no sea tan seguro de cara a alcanzar el éxito, pero son por los que apostamos, fuera de las rutas normales, intentando salir de lo convencional, buscando un equilibrio entre el objetivo y los medios y las formas que empleamos para conseguirlo.

- Un estilo alpino, ligero, necesario y casi imprescindible para esta travesía.

- Aportamos a la expedición ese punto de incertidumbre muy alto, algo nuevo y desconocido, lo que supone un gran aliciente para nosotros. Hacer dos ochomiles sin bajar de los 6.500 metros exige un esfuerzo físico tremendo. Ninguno de nosotros tiene claro que seamos capaces de conseguirlo. Y eso lo convierte en algo desconocido, en algo nuevo.

- ¿Cuál es el plan?

- Llegaremos al campo base hacia el 20. Emplearemos unas tres semanas en adaptarnos a la altura. A partir del 10-15 de julio estaremos ya listos para aprovechar la primera oportunidad de buen tiempo que se presente para ir hacia la cima.

- El año pasado tuvieron muy mal tiempo. Supongo que para hacer una travesía de esta envergadura necesitarán un mínimo de días de bonanza. Y supongo igualmente que tendrán alguna vía de escape una vez estén en pleno intento por si aparece el mal tiempo.

- Para la travesía nos hacen falta entre cinco y siete días de buen tiempo. El escape no es algo que nos preocupe, en el collado que une las dos montañas hay posibilidad de bajar. Una vez superado, entre el collado y el G-II, el escape es la marcha atrás o seguir adelante hasta la ruta normal. Quizás sea la zona más comprometida porque ya vas muy alto en una ruta de la de Kukuczka y Kurticka muy comprometida. Sería la retirada más compleja porque descender por ahí entraña cierta dificultad.

- Habrá que confiar en esa larga ventana de buen tiempo, algo que no hubo el pasado año.

- Indudablemente se dan esas ventanas de buen tiempo, de la misma manera que hay años que los ochomiles no se suben. El año pasado no alcanzó nadie la cima del K-2 y sin embargo ha habido años que algún alpinista ha realizado tres ochomiles en tres semanas con una larga ventana de buen tiempo... Es cuestión de suerte y de acertar con los periodos de buen tiempo.

- WOPeak, salido de la Fundación The Walk On Projet (WOP), que lucha contra las enfermedades neurodegenerativas y financia proyectos científicos en busca de terapias curativas. Una buena causa...

- El proyecto alpinístico WOPeak nos motiva para poder seguir haciendo lo que nos gusta y hacerlo de la mano de la fundación tiene una visión adicional, ya que sumamos lo social a lo deportivo, luchando por una causa muy interesante y bonita, y eso hace que contemos con un patrocinio muy cómodo que además comparte la visión que tenemos de la montaña, siendo un verdadero lujazo ir ahora a Pakistán de su mano.

- Hablando de Pakistán y cambiando radicalmente de tema... ¿No les da un poco miedo ir a ese país?

- Los que llevamos viajando desde hace ya tiempo por Pakistán tenemos otra idea de ello. Sí, se están viviendo años difíciles pero la posibilidad de sufrir un atentado está en cualquier lugar: Pakistán, Mánchester, París... Pero ciertamente lo que sí hemos notado es que Pakistán es un país más seguro. Está muy tranquilo después del atentado del Nanga Parbat de 2013. Y también estamos viendo que la propia gente de allí está rechazando este tipo de actos terroristas. En estos momentos el país está tranquilo, abierto con los turistas, pero eso no quita que te puedas cruzar en el camino con algún altercado y tengas un disgusto. Pero eso aquí también...

- Para terminar. Un nombre propio. Kilian Jornet. Y una acción deportiva extrema: dos ascensiones al Everest, en seis días, en solitario, sin oxígeno, con lo puesto prácticamente... ¿Qué opina?

- Kilian está demostrando desde hace mucho que es un fuera de serie. Es un fenómeno, dándose en este chaval unas condiciones físicas tremendamente extraordinarias, haciendo cosas realmente muy llamativas. Lo último, estas dos ascensiones en poco tiempo al Everest. Es algo que está al alcance de muy poca gente. Sin duda en ese nivel deportivo está marcando un camino nuevo. Ahora bien, de ahí a que se considere lo máximo que se hace en alpinismo, yo creo que no. El alpinismo es otra cosa, lo cual no quita ningún mérito a este estilo que está marcando Kilian. Es una tendencia aplicando al alpinismo la velocidad en terreno de dificultad. Lo del Everest es más una prueba deportiva que alpinística.

- ¿Es una evolución lo que está sucediendo con esto de las carreras aplicadas a la montaña? ¿Kilian es único?

- Lo de Kilian en el mundo de la montaña es novedad. Es el más mediático por las cosas que hace porque llama mucho la atención, pero que no se nos olvide que en casa tenemos, entre otros grandes, a gente como Asier Cuevas. No sé si somos conscientes de las pruebas que realiza, competiciones muy largas y con unas marcas de vértigo. Imagínate, una carrera de 80 kilómetros a una media de 3,53. ¿Te das cuenta de lo que es esto? ¡Es increíble a nivel deportivo! Y en casa también tenemos gente 'extraterreste'. De todas formas, todo hay que valorarlo en su justa medida. Gente como Kilian va marcando tendencia y una evolución natural dentro de lo que podría ser el futuro del alpinismo donde la velocidad juega un componente muy importante en ascensiones de dificultad, mezclando la técnica con lo atlético. Pero son planteamientos que no están al alcance de cualquiera.