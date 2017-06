'Cefiro' se da un festín en el estreno donostiarra

La temporada de verano arrancó ayer en el hipódromo de San Sebastián con una jornada de lo más entretenida. Varios destellos de calidad dieron luz al estreno donostiarra, que lució además una renovada pista de hierba. La apariencia del verde no pudo ser mejor y los propios profesionales declararon que la pista estaba «impresionante». Los caballos también pusieron de su parte, sobre todo un 'Cefiro' que sumó su tercer triunfo consecutiva en el premio Bar Ondarreta, carrera principal de la mañana.

Como cabía esperar, los 1.400 metros se corrieron sin tregua, lanzados por los escuderos de Ana Imaz, 'Not Now Dick' y 'Teba Mateba'. Se cotizó muy cara una buena colocación en la curva de Bugati ante la pujanza de 'Oromo' y 'Princesa Canaria'. Sin sitio para todos, acabaron molestándose entre ellos. 'Princesa Canaria' y 'Al Lopez' se abrieron aparatosamente hasta el seto exterior, arrastrando a 'Not Now Dick' y 'Teba Mateba' hasta el centro de la pista. Por dentro se coló 'Oromo', que dobló perfecto y se puso al mando.

Pegado a los tubos, Fayos intentó sorprender al favorito 'Cefiro', que no quiso saber nada de batallas hasta la guerra final. El de Maroto iba sobrado. Subiendo el repecho, 'Oromo' contaba con una ventaja de unos cuatro cuerpos respecto a 'Cefiro'. No fue suficiente. En apenas 200 metros, y con el venezolano Víctor Valenzuela sólo a las manos, sobrepasó a todo el lote quitando pegatinas. Con una marcha más, puso en el poste dos cuerpos de ventaja con el resto, pero pudieron ser más. Las sensaciones difícilmente pudieron ser mejores. 'Oromo' y 'Teba Mateba' le acompañaron en el cajón a pesar de portar una montaña de kilos. 'Not Now Dick' completó las posiciones remuneradas.

Fuerte caída

La única nota negativa del día fue el resbalón de 'Imposant' en la cuarta carrera. El caballo de Imaz se fue de los cuartos traseros al trazar la curva del río y cayó al suelo de forma aparatosa. 'Ranyan', que venía por detrás, intentó esquivarlo, pero tropezó derribando a José Luís Martínez. El jockey madrileño salió ileso, pero Jean Baptiste Hamel sufrió un pisotón que le provocó fuertes dolores en la zona de la espalda. Aunque consciente, tuvo que ser inmovilizado por precaución para ser trasladado en ambulancia. Se le realizarán pruebas complementarias, aunque parece difícil que pueda montar el domingo en Madrid. La carrera se la llevó 'Magnun Bareliere' en un tremendo paseo.

Fue la tercera victoria de la mañana para Vaclav Janacek. El jinete checo montó cuatro carreras y ganó tres. Vino con hambre el Diablo del Este. Igual que su colega Guillermo Arizkorreta, que subió a Donostia con tres caballos y se lleva en el zurrón dos primeros y un segundo puesto. 'Caramba' fue la primera ganadora de la temporada. Más fácil lo tuvo Janacek con 'Llerena', confirmando que por algo Arizkorreta la tiene en alta consideración y el último ganador fue 'Acamante', que manejó a su antojo a sus rivales.