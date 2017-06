El Bidasoa pelea por hacerse con Xoan Ledó

Una pieza le queda a la secretaría técnica del Bidasoa para completar la plantilla de la próxima temporada, que volverá a competir en la Liga Asobal. A falta de la confirmación oficial del fichaje del chileno Rodrigo Salinas, solo queda hueco en la portería amarilla para un jugador más. Y el jugador elegido para acompañar a Asier Zubiria es Xoan Ledó, que esta campaña ha militado en el descendido Villa de Aranda.

Pero que sea el favorito no quiere decir que el club irundarra lo tengo hecho, ni mucho menos. Los bidasotarras se han encontrado con un gran problema, la cláusula que tendrían que abonar a los arandinos para que liberen a Ledó, que tiene un año más de contrato.

El Club Deportivo Bidasoa tiene imposible llegar a las cantidades que exigen desde Aranda, pero cuenta con algo a su favor. Xoan Ledó no quiere jugar en la División de Honor Plata. Quiere continuar con su progresión y seguir en la Liga Asobal.

Y es que el portero nacido en Lalín (Pontevedra) es una de las grandes promesas del balonmano español. Ya ha sido citado por Jordi Ribera para entrenar con la selección absoluta y este verano disputará con los Hispanos Junior el Mundial de Argelia, donde competirá al lado de Kauldi Odriozola.

El Bidasoa sigue a la espera para conocer la decisión final del Villa de Aranda, que podría agarrarse a la cláusula o liberar a un jugador que no quiere seguir vistiendo la camiseta del equipo burgalés.

Aun así, los irundarras no están de brazos cruzados, ya que tienen más alternativas sobre la mesa. En concreto son dos los porteros que el Bidasoa guarda en la recámara por si finalmente no se puede fichar a Xoan Ledó. Se trata de dos guardametas extranjeros, uno joven y otro más veterano, que no conocen la Liga Asobal.