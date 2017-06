El hipódromo abre la temporada de carreras

Pasamos tan rápido las hojas del calendario que, sin darnos cuenta, nos encontramos de nuevo en junio, a las puertas de un nuevo verano. Con el astro rey cada vez más poderoso, el aroma estival se vuelve mucho más intenso cuando los caballos vuelven al hipódromo. Nunca se marchan, pero ahora reclaman para si los focos que durante el año apuntan en otras direcciones. Vuelven las carreras, el plan de los veranos, vuelve la emoción.

Las cuatro jornadas de junio servirán de introducción al calendario clásico que abordaremos a partir de julio, con preparatorias y grandes premios. El primer asalto llega en horario de aperitivo, 11.10, y con acceso gratuito para degustar unos entrantes inmejorables para abrir el apetito. El premio Bar Ondarreta reúne en el poste de salida a un lote altamente interesante, que unido a los ya de por si espectaculares 1.400 metros donostiarras, prometen ofrecer un cóctel para los paladares más exquisitos. Dado que la jornada será soporte para PMU, podrá seguirse íntegramente en el canal de pago Equidia y gratuitamente en la web del hipódromo de San Sebastián.

Entrando en harina, y concretamente en esa quinta carrera, encontramos varios frentes abiertos. El favorito Cefiro ya demostró de lo que es capaz ganando una Quinté en Cagnes a principios del 2016. Sumido en una profunda crisis de valor desde entonces, su vuelta a Madrid no ha podido ser más reconfortante. Ha ganado dos hándicaps consecutivos y parece acercarse a su mejor nivel. Si es capaz de poner ese listón, nadie podrá llegar tan alto. Sobre todo porque Oromo, de los pocos que podría plantarle cara en un duelo directo, le cede más de 5 kilos. Las alternativas al triunfo son muy interesantes. Not Now Dick estuvo a un cuerpo del ganador de la Poule Eldelbar en el Torre Arias, para fallar posteriormente en el Cimera, donde tiró mucho. Si le perdonamos esa actuación, su chance aquí estaría en un primer orden de prioridad. También tenemos ganas de ver en Donostia a la guapa Princesa Canaria. La yegua de Blas Rama es un tiro y el trazado deber beneficiar su valiente forma de correr.

En este menú inicial tampoco dejaremos de echar ojo a los potros de la segunda carrera. Chambery era una de las grandes esperanzas de Ana Imaz para la temporada clásica, pero el carácter de este alazanote le está impidiendo rendir al nivel esperado. El programa también ofrece una carrera de venta en la que sobresale Acamante.