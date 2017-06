Leo Renaud: «Quería volver al lugar en el que más he disfrutado con el balonmano»

Nadie en Irun ha olvidado los zambombazos de Leo Renaud. Su salto a dos piernas. Sus brazos llenos de tatuajes. Fue la estrella de aquel Bidasoa-Irun de la temporada 12/13, esa en la que los de amarillo devolvieron la ilusión por el balonmano a Irun con la disputa del primer play-off de ascenso a la Asobal de los últimos años. El cuadro liderado por el francés no consiguió superar en la final de Artaleku al Puente Genil e hizo las maletas para poner rumbo a Cuenca. Allí le esperaba la máxima categoría, de la que fue el segundo máximo goleador. Tras dos temporadas en el Ciudad Encantada, Leo volvió a su país para jugar primero en el Istres y luego en el Caen. En estas últimas campañas no ha tenido demasiado fortuna y ha querido volver a la que fue su casa. Asegura estar motivado. Asegura poder recuperar el gran nivel que dio en la Liga Asobal.

- Vuelve al Bidasoa-Irun. ¿Cómo así?

- Esta temporada acababa contrato en el Caen y me puse en contacto con el Bidasoa porque tenía ganas de volver. Le dije al club que, si lo querían, podían contar conmigo para la próxima campaña.

- ¿Por qué volver a Irun? En su día se marchó a Cuenca...

- Yo cuando me fui lo hice para jugar en la Liga Asobal. Cuando firmé por Cuenca estábamos en una situación en la que parecía muy difícil que pudiéramos subir, aunque luego se consiguió en los despachos. Si en un primer momento el Bidasoa hubiera subido a la Asobal, me hubiera gustado quedarme.

- ¿Tan buen sabor de boca le dejó Irun?

- Tenía decidido cambiar de equipo y pensé en dónde había estado más a gusto. Pensé que quería volver al lugar en el que más he disfrutado jugando al balonmano. Hay un buen proyecto y tengo ganas de jugar con el Bidasoa en la Asobal. He hablado ya con el entrenador, que no le conozco mucho pero se que es muy trabajador, y estoy muy contento por volver.

- Supongo que tendrá algún recuerdo especial...

- Lo más bonito de Irun fue el fin de semana del play-off. Perdimos la final, pero los dos días el pabellón estuvo lleno, hubo un gran ambiente y fueron unos días increíbles.

- Está claro que le hace ilusión volver, pero también es verdad que en Francia no le ha ido muy bien...

- Lo he pasado mal en Francia estos dos últimos años, me ha pasado de todo. Problemas con el entrenador, con los sistemas... y no he jugado mucho. Además, cuando uno no está bien, las cosas le salen peor. Iba a lanzar y no tenía la misma confianza que en Irun o en Cuenca. Hay jugadores que juegan mejor en unos países que en otros y yo creo que soy más jugador para la Asobal.

Mikel Redondo, fichaje confirmado, y Kauldi, con la junior El Club Deportivo Bidasoa confirmó en el día de ayer el fichaje de Mikel Redondo, que llega a Irun procedente del Guadalajara y que ha firmado por una temporada con opción a una más. Con la llegada del pivote irundarra, que se suma a la ya sabida de Leo y a la de Rodrigo Salinas, que firmará y se hará oficial en los próximos días, a Jacobo Cuétara solo le faltaría un portero para tener el equipo completo. La secretaría técnica del Bidasoa trabaja sin prisa en la elección del meta porque se trata de una posición clave y no se puede fallar. También se conoció ayer la convocatoria de la selección de España junior, en la que aparece el bidasotarra Kauldi Odriozola. El de Zumaia participará en todo el plan de actividades que el combinado español desarrollará desde el 13 de junio hasta el Campeonato del Mundo de Argelia, que se celebrará del 18 al 30 de julio. Pocas vacaciones para el extremo.

- En Cuenca llegó a ser el segundo máximo goleador de la liga. ¿Podrá recuperar ese nivel?

- En Cuenca pasé dos muy buenos años. En el apartado goleador me salieron muy bien las cosas y el trabajo que hicimos con Zupo fue muy bueno. Acabamos sextos en la Asobal la primera temporada que estuve allí. ¡Y claro que puedo volver al nivel que di en Cuenca! Tengo muchas ganas, soy un jugador muy competitivo y puedo recuperar mi mejor nivel.

- ¿Qué Leo nos vamos a encontrar? En Irun era el líder del equipo, el que tiraba más balones...

- Jugaré como me pida el entrenador. Con el paso de los años he ganado en experiencia y tengo más recursos. Soy un jugador más colectivo, puedo jugar con pivote, aporto más en defensa... Cuando jugaba en el Bidasoa me decían que me lo tiraba todo. Cuando las cosas se ponían mal el balón era para Leo y yo me la jugaba, pero ahora va a ser diferente. Aunque si el entrenador quiere que sea un líder, también puedo serlo. He cambiado mi juego, pero mi mentalidad sobre la pista no. Ya sabéis como soy. Me gusta ir al contacto, competir, ganar siempre...

- Esta temporada el objetivo era la permanencia. ¿Cómo ve al Bidasoa para el curso que viene?

- Podemos quedar más arriba que este año, para eso vuelvo. No puedo decir en qué puesto vamos a acabar, pero el equipo tiene muy buena pinta. Si trabajamos duro, estamos unidos y la afición nos apoya, seguro que podemos hacer cosas bonitas y estar más arriba. Siempre hay que tener objetivos ambiciosos.

- Hablando de la afición, en Irun todo el mundo está muy contento con su vuelta...

- Es una gran motivación que la afición esté contenta con mi vuelta y quiero agradecerlo aportando mucho al equipo. Conozco al público de Irun y es de esos que te dan ganas de competir.

- ¿Cuando se le verá por aquí?

-He estado de vacaciones en Lloret de Mar hasta hace dos días con el equipo después de acabar la liga, pero hablaré con Jacobo dentro de poco para saber cuándo quiere que esté en Irun y para que me de un plan de trabajo para el verano.