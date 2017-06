Del Annapurna al Nanga Parbat

No habrá pasado un mes siquiera de su último ochomil, el décimo de su carrera, logrado el pasado 11 de mayo al hacer cima del Annapurna (8.091 metros) en el Himalaya nepalí, cuando Alberto Zerain (Vitoria, 1961) afronte a partir de la semana que viene su segundo reto del año: ascender el Nanga Parbat (8.125 metros) en Pakistán. A diferencia de la última aventura en la que le acompañó el vizcaíno Jonatan García, en esta ocasión acometerá el objetivo solo. «Ojalá pudiera venir Mariano Galván -escalador argentino con el que ascendió el año pasado el Dhaulagiri (8.167 metros)- pero creo que no va a poder ser, estaba en el Lhotse ahora», se lamenta el Zerain. Sin embargo, no será la primera vez que el vitoriano haga cima en solitario, en su noveno ochomil, en Manaslu, también logró realizar la hazaña sin compañía.

Tras el del Annapurna, el del Nanga Parbat será el segundo reto del año que afrontará el escalador alavés de los tres que tiene en mente realizar, bajo el proyecto patrocinado por Saunier Duval 'Actitud Zerain'. Esta serie de desafíos bajo el epígrafe '2x14x8.000', los realiza conjuntamente con Juanito Oiarzabal. En octubre del año pasado ya consiguieron hacer cumbre en el Manaslu, a 8.163 metros, mientras que otras de las cumbres a las que tendrán ascender será también la del Broad Peak (8.047 m). Una vez complete el ascenso del Nanga Parbat, durante este 2017 tan solo le quedará enfrentarse en otoño al Shisha Pangma (8.027 m) en el Tíbet. Zerain prefiere ir «poco a poco» y centrarse en lo que le espera a partir de la próxima semana. «Ahora es como empezar de cero, aunque ya tengo una buena aclimatación». El montañero vasco no sabe aún cómo se va a sentir y qué sensaciones va a tener un mes después de hacer la cumbre. «Cuando regrese ya pensaremos en el tercer objetivo. Tengo que volver como lo he hecho ahora del Annapurna, ilusionado y con muchas ganas», señala.

La travesía del Annapurna no ha sido sencilla. Zerain, junto a Jonatan García, quería hacer la ruta alemana, pero después de alcanzar en dos ocasiones el campo II se dieron cuenta de que les iba a ser imposible: «Nos metimos un poco en la ruta y vimos que aquello no llevaba a ningún sitio. Vimos grandes bloques de hielo con peligro de caída. La vía no tenía futuro, era muy aérea y vertical. No había conexión lógica con la ruta, estaba completamente partida y arriba había una grieta». Así que una vez en la base, el alpinista alavés decidió que tomarían la ruta francesa, compartiendo la ascensión con el matrimonio de alpinistas italiano Nives Meroy y Romano Benet, que intentaban en el Annapurna su ochomil número catorce. Si lo hacían se convertirían en la primera pareja en el mundo en ascender los catorce sin oxígeno. «Después de tener que cambiar los planes hablé con ellos para aunar esfuerzos por un bien común. Les pareció fenomenal y a partir de ahí planificamos todo conjuntamente como si fuéramos una expedición de cuatro», desvela Zerain satisfecho por aquella acertada decisión tomada entonces.

Así las cosas, ascendieron los cuatro, siempre abriendo huella tras seis días de larga espera en el campo base (4.100 metros) con intensas nevadas que luego acusaron en cotas superiores, hasta el campo dos (5.700 m.) del tirón y ya en estilo alpino. Al día siguiente, a cuestas con sus pesadas mochilas, superaron unos 600 metros instalando un campo intermedio a 6.300, donde durmieron. Un día más tarde instalaron el tercer campo de altura a 6.800 metros hasta alcanzar el campo IV (7.100m), donde confluyen varias rutas. Ahí coincidiendo con dos chilenos que estaban realizando una variante de la vía: «Ya los seis juntos llegamos a la cima el 11 de mayo a las 10.30 horas».

Recuerdo a Iñaki Ochoa

El alpinista vitoriano confiesa que le produjo una «inmensa alegría» llegar a la cumbre. Primero, porque fue una cima muy trabajada y después, por la compañía que había tenido: «Se dieron varias situaciones que me llenaron de alegría. Me hizo mucha ilusión ver de quién estaba rodeado allí en la cumbre. Me alegré casi tanto por lo que acababan de hacer Nives y Romano, que por mí. Desde el principio pensaba que ellos tenían que acabar con sus 14, con los que hicieron historia y me sentí partícipe de su logro. Fue una pasada ver también como Jonatan conseguía su primer ochomil, y que lo había subido conmigo». Zerain tuvo también un especial recuerdo hacia su amigo Iñaki Ochoa de Olza, en el momento en el que se cumplen nueve años de su fallecimiento en el mismo Annapurna: «Nives, Romano y yo tuvimos un emotivo recuerdo para nuestro amigo Iñaki que se quedó allí para siempre».

Alberto Zerain es un alpinista experimentado de 55 años, cuya primera experiencia en el Himalaya fue la expedición alavesa al Everest (8.848 m) en 1993. El vitoriano se inició en la escalada a los 17 años y hoy en día está considerado como uno de los grandes montañeros que existen en el escenario alpino internacional.