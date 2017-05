La lateral Elke Karsten ficha por el Super Amara

La lateral internacional argentina de 22 años Elke Karsten es el segundo refuerzo extranjero con el que va a contar el Super Amara Bera Bera de cara a la próxima temporada. Recientemente el club donostiarra anunció el retorno a sus filas de la extremo brasileña Adriana Cardoso. De este modo, la entidad vuelve a contar con jugadoras foráneas después de un intervalo de tres años. En la última etapa ocuparon esta plaza la propia Cardoso y la israelí Nitsan Dunay.

Karsten destaca principalmente por su faceta ofensiva. Garante de un gran lanzamiento, es muy habilidosa en el uno contra uno. Sale de una lesión que le ha llevado a pasar esta última temporada en blanco tras someterse en septiembre a una operación de rotura de ligamento cruzado. A pesar de lesionarse en mayo de 2016, tomó parte en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

La jugadora ya tiene el alta médica y deportiva y disputará con su selección a partir del 19 de junio el Panamericano, que otorga además tres plazas para el Mundial de Alemania de diciembre.

Karsten ya conoce la Liga Loterías. De hecho, jugó en Bidebieta con el Clínicas Rincón Málaga el 2 de abril de 2016, y anotó seis goles en un partido en el que Bera Bera se impuso con claridad (30-23). Recaló en el equipo andaluz en el mercado de invierno a fin de completar la segunda vuelta de la Liga.

Elke Karsten Puesto: Lateral-central Edad: 22 años Altura: 1,75 m. Peso: 65 kilos Procedencia: Rincón Málaga Nacimiento: Quilmes (ARG) Internacional: Absoluta Silvia Arderius Puesto: Central Edad: 26 años Altura: 1.69m. Peso: 63 kilos Procedencia: Aula Valladolid Nacimiento: Madrid Internacional: Selección B

Además de su participación en la última cita olímpica, su experiencia internacional con la selección argentina incluye también los mundiales de Serbia 2013 y Dinamarca 2015. Varios clubes se habían interesado en ficharla, pero finalmente se ha inclinado por la oferta lanzada desde Donostia.

«Nos reinventamos»

La lectura y sensación que se ha quedado en el seno del club donostiarra de esta temporada que acaba de finalizar, es positiva pese a que se ha quedado sin Liga y Copa después de varios años de éxitos.

Una de las razones por las que no lograron el título en ninguno de los dos torneos es los exagerados contratiempos que han sufrido en el apartado de bajas, que fueron determinantes en el devenir del equipo.

La responsable Tati Garmendia reconoce que «ha sido un año duro, sobre todo los últimos meses, más por las lesiones que por la falta de títulos. Llevamos cuatro años consiguiendo muchos títulos y es difícil estar ahí».

Las penalidades vividas no van a cambiar un ápice la filosofía de la entidad ni los objetivos marcados en este último lustro. «La exigencia va a seguir siendo conseguir títulos pero no va a ser fácil. No hemos estado con el equipo al completo desde octubre», recuerda. Opina que «si llegamos a estar todas probablemente hubiéramos ganado alguno».

La plantilla sufrirá una gran transformación al tener que reponerse a cinco bajas de alto nivel como son la portera Ana Temprano, la extremo Marta López, la central Alicia Fernández y las laterales Ana Martínez y Patri Elorza. «El cambio de jugadoras no es lo más problemático, estamos acostumbradas a las bajas. Lo que más me preocupa es conjuntar el equipo. La calidad de los fichajes lo van a avalar. El equipo hay que complementarlo. Este un equipo que está haciendo de trampolín. Muchas de las que han llegado aquí o las hacemos internacionales o se van al extranjero», observa.

Tati Garmendia se remite a las pruebas y títulos conseguidos para significar que «tenemos claro que nadie es imprescindible y que el equipo se vuelve a hacer y que nos reinventamos cada año».