Arderius: «Me siento cómoda dando los goles»

Silvia Arderius es uno de los cinco rostros nuevos que tendrá la plantilla del Bera Bera de la próxima temporada. Cuenta con una tarjeta de visita envidiable y se caracteriza por ser una gran finalizadora. No en vano, con la camiseta del Aula Cultural de Valladolid se ha erigido en la máxima realizadora de la Liga, con una media superior a los ocho goles.

Durante su presentación oficial ayer, aseguró que «en el ataque es donde mejor me desenvuelvo. Bajo mi humilde opinión quizá es esto lo que más falta le ha hecho en los últimos años al Bera Bera».

Reconoce que lo de defender es su «asignatura pendiente» y comenta entre risas que «aquí tienen el reto de que defienda un poco más». Resta importancia a su condición de pichichi de la Liga al manifestar que «es una anécdota porque en el Aula he tenido que coger más responsabilidades y anotar los penaltis. Aquí mi rol va a ser diferente en el ataque. Me siento más cómoda haciendo jugar a las demás y proporcionándoles goles que metiéndolos yo».

Admite que una de las razones por las que ha fichado por el Bera Bera es porque «es un equipo que lucha por todo. Es un proyecto ganador donde vas a jugar con las mejores y a competir por todo».

No le sorprende el patinazo sufrido este año al quedarse sin Liga y Copa. «Lo difícil es mantenerse ganándolo todo porque la Liga cada vez está más igualada. Cada vez hay más equipos con buenas plantillas que van a luchar por estar arriba y eso va a significar un reto más tanto para las que venimos como para las que están aquí». No le asusta el nivel de exigencia con que se va a poder encontrar al afirmar que «en el Bera Bera no cae el peso sobre una sola jugadora».