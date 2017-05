Jon Rahm: «He probado a los que dudaban que podía ganar»

Un escenario improvisado que resguardaba del viento, un pie de micro y un par de preguntas para calibrar cómo se había tomado Jon Rahm la cercanía a su segundo título profesional. El golfista vizcaíno usó su turno de palabra para reivindicarse. «Había mucha gente que dudaba que fuera capaz de ganar aquí. Creo que les he probado claramente que podía hacerlo. He podido ganar». Contundente, igual que cuando asume que todo lo que está viviendo en su primer año en el golf de pago es tan maravilloso porque su trabajo y su carácter le obligan a no bajar el listón ni la intensidad. «Ha sido una gran semana. Para un chico de 22 años y en su primera temporada como profesional, estar así es algo que muchos no pueden alcanzar o decir».

Se refería a su ascenso hasta el noveno puesto en el ranking mundial profesional, mientras se afianza en la cuarta plaza de la FedEx Cup, que contabiliza los méritos en el circuito de la PGA. «Es bueno aprender de todas las situaciones posibles porque en definitiva esto es el golf. La última vez que visité así una casa club (como segundo o tercer clasificado) dije que había estado lejos de ganar. Esta vez es distinto, me he quedado a un golpecito», añadió en relación al putt en el 18 que viró un dedo a la izquierda de la cazoleta, que de haber embocado le habría conducido mínimo al desempate con Krisner, haciendo crecer exponencialmente la presión sobre el a la postre ganador, al que restaba manejar el putter desde un metro de su objetivo.

Satisfecho con la marcha que lleva su carrera, Jon Rahm ya piensa en descansar un par de días y tratar de hincarle el diente esta semana al The Memorial, el torneo que auspicia el gran Jack Nicklaus en Columbus. «Cada torneo me lo tomo como otra oportunidad de ganar», sentencia el de Barrika.