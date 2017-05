El Super Amara da carpetazo a la campaña del 'casi'

El Super Amara está a punto de dar carpetazo a un curso que bien se podía denominar la 'temporada del casi', al quedar muy cerca de adjudicarse la Copa en Porriño (el Rocasa le batió en la prórroga) y mucho nos tememos que algo parecido puede ocurrir en la Liga que finaliza hoy.

Al contrario que en las últimas cuatro temporadas en la que el Bera Bera se ha alzado con el título con mucho mérito y esfuerzo, en esta edición todo a punta a que se va a tener que conformar con el subcampeonato, después de haber pasado más de media temporada al frente de la clasificación.

Depende directamente de un Guardés que ha experimentado una brillante progresión desde su debut en la máxima categoría hace cuatro campañas. Es preciso que las gallegas cedan en su feudo ante un modesto KH-7 Granollers que no se juega nada y que las donostiarras den buena cuenta del ya descendido y colista Cleba León (19.00 horas) a domicilio.

La lógica aplastante invita a pensar en que se necesita casi un milagro para que se adjudiquen su quinta Liga consecutiva. La gesta deportiva más cercana en el tiempo que tenemos para poderlo explicar gráficamente es la brutal remontada del Barça ante el PSG de Unai Emery en la Champions.

Las opciones existen pero son casi nulas. En el club son muy conscientes de la realidad que viven y su responsable Tati Garmendia no tiene ningún reparo en reflejar sin adornos la situación al significar públicamente que «el Guardés no va a pinchar. Nosotras tenemos que hacer nuestro trabajo. Las cosas nos han venido así. Hemos tenido lesiones graves y de gente importante. Ahora nos acordamos de Alicia (Fernández) y Esther (Arrojeria), pero hemos estado seis meses sin Ana (Martínez), de forma que el equipo no ha estado completo en todo el año», matiza.

Valora muy positivamente el trabajo que ha realizado la plantilla en su conjunto para sobreponerse a estos graves contratiempos en momentos delicados. «Se ha demostrado que a pesar de tantas bajas hay algo más que jugadoras, hay un equipo y mucho trabajo detrás. Han hecho lo que tenían que hacer. Están donde tienen que estar dadas las circunstancias y ahora lo que toca es ganar al León y esperar lo que haga el Guardés, pero yo dudo que pierda. Así todos vamos a poder ver lo difícil y lo que cuesta ganar una Liga», comenta.

Lur Errekondo, convocada

Montse Puche ha dado la convocatoria para despedir el año en León, lista en la que además de Lizarbe se encuentra por primera vez Lur Errekondo, como reconocimiento a la campaña realizada por la de Usurbil en el segundo equipo. Lur es la hija del conocido pivote Xabier Mikel Errekondo que en el plano deportivo llegó a ser internacional (jugó en el Mundial de Suecia de 1993), además de vestir la camiseta de varios equipos de alto nivel de Asobal como Bidasoa, Teka, Portland, Ciudad Real y Ademar León.

Para Puche el duelo que les aguarda en León lo considera partido «trampa» teniendo en cuenta que el Super Amara juega ante el colista, sin nada en juego, con parte de la atención puesta en lo que suceda en A Guarda, «de modo que tenemos que mantener la concentración en nuestra tarea y esperar acontecimientos», advierte.

Posteriormente, la labor del Bera Bera consistirá en cerrar la plantilla de la próxima temporada que la tiene prácticamente configurada con al menos cuatro rostros nuevos.