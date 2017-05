Otaegi afina la voz y el hacha

Joseba Otaegi tiene una doble cita para este fin de semana. Mañana disputará en el frontón Izarraitz de Azpeitia, a las 17.30 horas, la final del Gipuzkoako Herriarteko Bertso Txapelketa con Zizurkil, ante sus vecinos de Villabona. Con menos de doce horas de margen se presentará el domingo, a las 12.30 horas, en Amurrio para disputar la semifinal del Urrezko Aizkolariak individual donde busca plaza precisamente en la final del frontón Izarraitz de Azpeitia del próximo 4 de junio. Es el gran protagonista del fin de semana, ya que mañana va a tener que afinar la voz y la rima y el domingo la aizkora y los cortes.

Joseba Otaegi es un consumado bertsolari y además es uno de los mejores aizkolaris de Euskadi. No en vano es el actual subcampeón de Euskal Herria de Primera. En Zizurkil es favorito para llevarse la txapela de bertsolaris, pero en la cita de aizkora de Amurrio no es el principal favorito, ya que se medirá a Jon Rekondo, Xabier Zaldua y Donato Larretxea. En trabajos cortos y diferentes modalidades el leitzarra Rekondo es el principal favorito para acompañar a Aitzol Atutxa, Iker Vicente y Ugaitz Mugertza en la final. Es la semifinal de repesca y una segunda oportunidad para plantarse en la final.

«Veo más negro la semifinal»

El bertsolari y aizkolari de Zizurkil ve los dos campeonatos complicados según declaraba esta semana en Euskadi Irratia. «En estos momentos no estoy en mi mejor momento con la aizkora y en cambio estoy más enrachado con los bertsos. Veo más negro la cita de Amurrio que la de Azpeitia».

En los últimos años ha dedicado muchas más horas a la aizkora y es sobre todo conocido por su buen hacer como aizkolari, pero no se le dan nada mal los bertsos. «Comencé mucho antes con los bertsos», afirma Otaegi, que con cinco años ya había cantado en una plaza. Después comenzó con el hacha. «Fue dejar los bertsos con 19 años y con 20 comenzar a entrenar y competir como aizkolari».

Llegar a semifinales en una competición de aizkora no es raro para Otaegi, pero le ha sorprendido más llegar a la final con el equipo de Asteasu-Zizurkil. «Teníamos a Zarautz como rival en la primera fase, que era uno de los favoritos, y no esperaba llegar a la final». Tendrá como compañeros a Aritz Mujika y a Unai Mendizabal, y enfrente, al equipo de Villabona-Amasa en un auténtico derbi. Los rivales de la aizkora son también viejos conocidos para Joseba, pero no vecinos. Precisamente contra Jon Rekondo logró su primera gran victoria en una espectacular apuesta, que se celebró en Tolosa.

Muchos se han sorprendido del nivel que ha exhibido en los bertsos, pero no quienes le conocían de antes, ya que en los campeonatos escolares y hasta los 19 años había cosechado muy buenos resultados. Todos destacan su capacidad para crecerse ante el público y no amilanarse a la hora de cantar ante el público. Seguro que su faceta como aizkolari le ha ayudado en ese aspecto.

El domingo en Amurrio va a necesitar todas sus fuerzas para superar a sus tres rivales. Zaldua ganó la eliminatoria del Campeonato de Gipuzkoa de Segunda el pasado sábado superando a Irazu y al mismo Joseba Otaegi, tercero. Además, Larretxea demostró estar en forma en su semifinal y Rekondo es uno de los mejores especialistas en los trabajos que componen el Urrezko Aizkolariak.