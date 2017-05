Campeón de liga busca patrocinador

El Txuri Urdin ya está dando los primeros pasos para la ilusionante próxima temporada, en la que no solo volverá a pelear por todos los títulos sino que jugará en Europa. El equipo donostiarra busca compañía para ese viaje y se encuentra inmerso en la búsqueda de patrocinador para su camiseta, después de terminar su colaboración con su espónsor anterior.

El escaparate que ofrece el Txuri es un lujo. Actual campeón de Liga, el equipo de Tito Marcelino buscará reeditar el título y completar el doblete con la Copa. Además, después de muchos años, saldrá a competir al extranjero y disputará la Continental, el segundo torneo en rango a nivel europeo.

«Nos hace falta un patrocinador -explica Tito Marcelino- para pelear por esos objetivos, aspirar a todo en Liga y Copa y competir en Europa. Todo nos ayuda. Podemos ofrecer el espacio principal de nuestra camiseta. Puede ser un patrocinador o dos, estamos abiertos a cualquier propuesta interesante que nos permita afrontar la temporada con garantías».

Marcelino destaca algo evidente: «Ir a Europa nos va a dar más visibilidad», justo lo que necesita un patrocinador cuando se compromete en una empresa de este tipo.

Poco dinero, mucho valor

Patrocinar al Txuri Urdin cuesta poco dinero pero ofrece un retorno de gran valor. Tito Marcelino prefiere no hablar de cifras pero insiste en que «toda ayuda es bienvenida. Hablamos de cantidades que en otras modalidades, y no me refiero al fútbol, resultan ridículas».

Bautizar la camiseta de un campeón de Liga y competidor europeo como el Txuri puede suponer para una firma un desembolso de unos 15.000 euros por toda la temporada. Al ser un club amateur y con estructura de cantera, las empresas se pueden aplicar deducciones del 40% de sus aportaciones, beneficios que tiene toda firma que patrocine a otros equipos guipuzcoanos.

El éxito de las gestiones de Tito Marcelino definirá el perfil de la próxima plantilla, que en todo caso será de garantías. El técnico explica que «mi idea es cambiar los extranjeros y traer cuatro algo mejores, que nos permitan ser aún más competitivos. A más presupuesto, mejores extranjeros. Vamos a movernos a ver si lo conseguimos».

Marcelino, que seguirá al frente del equipo, irá definiendo la plantilla según conozca el dinero del que dispone. El portero internacional Ander Alcaine, la gran figura del equipo, es el único que ya ha renovado su contrato, al ser considerado una pieza clave.