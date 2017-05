Xabi, a por el trofeo más antiguo

E ste viernes arranca la más prestigiosa competición de vela y la pelea por el trofeo deportivo más antiguo que hay, la Copa América.

El Oracle estadounidense, como ganador de la pasada edición, tuvo el privilegio de elegir sede y se decantó por Bermudas, donde están con la cuenta atrás para el primer capítulo de esta edición. Porque, mientras el Oracle ya tiene asegurada su plaza en la final, cinco barcos competirán por el otro billete en la Louis Vuitton Cup. Se trata del Artemis de Suecia, Emirates New Zealand, Groupama France, Softbank Japan y Land Rover BAR Team de Gran Bretaña.

En este último proyecto está embarcado Xabi Fernández, en la que es su segunda participación en la Copa América tras haber disputado la edición anterior a bordo del Luna Rossa italiano.

El de Ibarra está «con ganas de que empiece la competición. Llevamos mucho tiempo preparando y entrenando para esto». Considera que «han elegido un buen sitio para la regata. Se prevén buenas condiciones para las regatas y el escenario es paradisíaco, con aguas transparentes. Seguro que las imágenes van a ser espectaculares. Lógicamente, la decisión de traer las regatas a Bermudas ha sido una mezcla de intereses deportivos y económicos y en estos días previos ya se nota cómo crece el número de visitantes y la expectación, aunque lo realmente importante será la final».

A partir de este viernes, esos cinco barcos disputarán las eliminatorias. En la primera semana en todos contra todos, eliminándose el peor, y después en semifinales y final. El equipo británico sale con ligera ventaja, con dos puntos logrados en las series mundiales disputadas en los últimos meses. Para el 12 de junio se conocerá quién se medirá al Oracle Team USA por la jarra de las cien guineas.

'Bring the cup home'

Gran Bretaña, que estuvo en el origen de esta regata, no ha conseguido ganar en ninguna ocasión y por ello el proyecto lleva la coletilla de 'Bring the cup home' (Traer la copa a casa). Pero una cosa es el anhelo y otra, la realidad. Y ésta dice que Land Rover BAR Team no está entre los favoritos para pasar ronda.

Cuenta Xabi que «Land Rover BAR Team es un equipo grande y con motivación. Pero es nuevo y la falta de experiencia es el mayor problema que tenemos. Gran Bretaña no participa en la Copa América desde 2000 y para ellos es una cuestión muy importante».

Disputar la final de la Louis Vuitton sería un éxito para este proyecto que lidera Ben Ainslie, el cuatro veces campeón olímpico y ganador de la anterior Copa América con el Oracle en la bahía de San Francisco, con aquella histórica remontada. El barco neozelandés ganaba 8-1 y le faltaba un punto pero el estadounidense ganó las últimas ocho regatas y se llevó la victoria de manera espectacular.

Catamaranes voladores

Como espectaculares son los barcos con los que últimamente se está compitiendo por este trofeo, los AC72 en San Francisco y los AC50 en Bermudas. Más allá de las medidas (26 metros de esolora entonces, 15 ahora), «la mayor diferencia es que vuelan tanto de ceñida como de popa. Son barcos mucho más rápidos que los anteriores. A nada que haya un poco de viento no se toca el agua, casi todas las maniobras son en el aire».

Es consciente Fernández que «hay puristas que no les gusta este tipo de vela, pero sigue siendo vela. Como en todos los deportes y en todos los aspectos de la vida hay evolución. Seguramente algún día volverán a cambiar los barcos, porque tampoco todo tiene que ser volando o foileando, pero a día de hoy le viene muy bien a la regata».

Una de las singularidades de esta edición es que habrá 'ciclistas' a bordo del New Zealand. «No es la primera vez, ya se hizo a finales de los años 70, y es una opción que todos los equipos hemos pensando en alguna época de la campaña». Los neozelandeses han dado el paso y han cambiado las tradicionales manivelas por bicicletas. «Con los pies se genera mucha más energía y la mayor ventaja es que se quedan las manos libres para otras tareas».