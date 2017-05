El Zegama-Aizkorri volverá a contar con los mejores

Fueron ocho mil corredores los que se apuntaron. Pero tan solo medio millar se apelotonarán debajo del arco que marcará el comienzo de la carrera el próximo domingo en Zegama cuando se dé el pistoletazo de salida a la edición número 16 del maratón de montaña Zegama-Aizkorri, uno de los más prestigiosos del calendario mundial de carreras de montaña en el que nadie quiere faltar por el apego que se le tiene a la prueba.

Y también fueron 850 los atletas-montañeros que querían correr el Kilómetro Vertical y únicamente serán 250 afortunados que saldrán en esta explosiva carrera que celebra su tercera edición y que tendrá lugar el próximo viernes.

Muchos candidatos a ganar

Se barajan varios nombres en chicos y en chicas que se pueden llevar el triunfo de esta prestigiosa carrera

Kilian Jornet, que ahora mismo saborea las mieles del triunfo con su flamante éxito al lograr la cima del Everest no estará este año en Zegama, pero no por ello quitará interés a esta nueva edición en la que habrá más candidatos a llevarse el triunfo y ocupar las primeras plazas del pódium. Así, el suizo Marc Lauenstein, que ya sorprendió el pasado año logrando el segundo puesto 9 minutos y 19 segundos más tarde que Kilian, viene a Zegama como un claro candidato a llevarse esta 16 edición. Pero cuidado que también está el veterano Marco De Gasperi de Italia, que fue 2º en 2014 y 5º en 2015. También viene pegando fuerte la juventud de Ismail Razga (6º el pasado año) y Rémi Bonnet que tuvo que retirarse en 2016 pero que apunta maneras... Sin olvidarnos de nuestra gente, como Aritz Egea, que quiere ganar en casa. Viene fuerte Zaid At Malek, que acaba de hacer podio en la Transvulcania y que tiene dos cuartos puestos en el Zegama-Aizkorri; o Pere Rullan que tiene su mejor marca con un tercer puesto en la Zegama-Aizkorri. Y como gran novedad debuta en esta carrera de montaña el noruego Stian Angermund-Vik, reciente vencedor del Kilómetro Vertical de Transvulcania, campeón del mundo del año pasado de esta disciplina deportiva y Skymarathon.

Grandes nombres en chicas

Un gran plantel de nombres de chicas también estará bajo el arco de salida a las 9 de la mañana el domingo 28 en Zegama y cada una de ellas con posibilidades de triunfo, como los pódium consecutivos por Oihana Kortazar de Elgeta ganando en 2011 y 2012. El año pasado quedó tercera, pero quiere volver a llevarse la victoria, peleándose para ello con otra gran campeona como la sueca Emelie Forsberg que ya ganó en 2013 y quiere repetir, o también la campeona del mundo de maratón en 2016 la guipuzcoana Maite Maiora, que quedó quinta el año pasado y tercera en 2014. Quien quedara segunda en Zegama el pasado año, Megan Kimmel de EEUU, viene con ganas de ganar este 2017; las mismas que la debutante Anna Frost de Nueva Zelanda, quien destaca sobre manera en la carrera de trail running femenino. Vienen más chicas que pueden ocupar la primera plaza del cajón como Ruth Croft, Michelle Maier, Ragna Debats, etc.

Zegama estos días está ya recibiendo a los mejores corredores de montaña del mundo.