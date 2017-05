Segundo puesto de Ion Areitio en el arranque de la Copa del Mundo

En Aalter, Bégica, se ha puesto en marcha la Copa del Mundo de trialsin este fin de semana y el hondarribitarra Ion Areitio la ha estrenado con el segundo puesto, su mejor resultado en competiciones internacionales.

Areitio arrastró quince puntos, cinco más que el zaragozano Abel Mustieles y cuatro menos que el navarro Benito Ros, ambos campeones del mundo en varias ocasiones.

Para el hondarribitarra, hubo dos claves para lograr este buen resultado: «Por un lado, he cambiado algunas cosas en la manera de entrenar y además me siento con más confianza que el año pasado, cuando salía de una lesión». Se perdió 2015 casi entero por una fractura de muñeca. Por otro lado, «el circuito era muy físico, sin pasos increíblemente difíciles pero con algunos comprometidos y con bastante exigencia. Era un circuito que me venía bien por mis características».

Semifinal casi perfecta

El tercero del ranking mundial estaba muy contento con el resultado pero casi más con su semifinal. «Me ha salido una semifinal impecable, casi perfecta». Acabó con tres puntos, por uno de Mustieles, seis de Ros y los siguientes más allá de trece.

De cara a la final, «pensaba que me pondría más nervioso, pero he sabido en cada momento qué hacer y qué no. He sacrificado algunos pies en zonas complicadas y he completado bien el recorrido. Bueno, cuatro de las cinco zonas, porque en la última me he ido al agua». Era la zona más complicada, también Mustieles y Ros acabaron en el agua.

Sus próximas citas son el Campeonato de España a finales de junio en Sevilla y una prueba de Copa del Mundo en julio en Austria.