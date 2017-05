El Mendi Tour llega a Donostia

Donostia y varias localidades guipuzcoanas volverán a vestirse de cine de montaña. De la mano del club Vasco de Camping llega a San Sebastián el jueves y el viernes de la próxima semana el Mendi Tour, esa gran iniciativa del Bilbao Mendi Film Festival para dinamizar y expandir su contenido. Ofrece a otros lugares la oportunidad de ver el mejor cine de montaña y naturaleza del mundo.

El ambiente de imágenes de montaña se extenderá el sábado 27 a la entrega de premios del concurso internacional de fotografía de montaña CVCEPhoto, que organiza el mismo club donostiarra y de donde saldrá elegida la imagen que ilustrará el cartel de la próxima edición del Bilbao Mendi Film Festival. Su décima edición tendrá lugar del 8 al 17 de diciembre.

Zarautz, Bergara y Azpeitia

El Mendi Tour no se detiene. Después de pasar en Gipuzkoa por Eibar, Eskoriatza, Tolosa, Antzuola, Hondarribia, Arrasate y Hernani, las mejores películas del Bilbao Mendi Film Festival recalarán entre lo que resta de semana y la siguiente en Zarautz, Bergara y Azpeitia, además de Donostia.

Hoy mismo a las 19.00 horas en Bergara, en Zabalotegi, podrá verse el film 'Annapurna III. Unclimbed'; 'Boys in the bugs', 'Crossing home: A skier's journey' y 'Freedom under load'. En Zarautz tuvo lugar ayer la primera de las proyecciones y se llevará a cabo un segundo pase en el cine Modelo el miércoles a las 20.00 horas: 'EBC 5.300', 'Incógnita Patagonia' y 'Freedom under load'.

El martes y el jueves son los días elegidos en Azpeitia para proyectar en el Soreasu Antzokia dos películas del Bilbao Mendi Film Festival: a las 21.00 del martes, 'Boys in the bugs' 'Dodo's Deligth' y 'Blocheads'; el jueves será el turno de 'Annapurna III. Unclimbed', 'Freedom under load' y 'Jean Troillet, toujours adventurier'.

El escenario en el que se verá el mejor cine en Donostia es el Teatro Principal, donde a las 19.30 horas del jueves y del viernes de la próxima semana se verán seis películas, algunas de ellas premiadas en el pasado Bilbao Mendi Film Festival. El programa es el siguiente: jueves 25, 'EBC 5.300', mejor cortometraje; 'Boys in the bugs', mejor película de escalada y 'Freedom under load', flamante gran premio de la novena edición del BMFF. Y al día siguiente, viernes 26: 'Annapurna III. Unclimbed' y 'Blocheads'.

Los precios de las entradas para una sesión son de 6 euros, mientras que si el espectador elige ir los dos días podrá hacerlo por un abono de 10 euros que incluye una entrada de regalo para acudir al CVCEPhoto del sábado, también en el Principal.

Elección del cartel del BMFF

El club Vasco de Camping prolonga estos días de cine de montaña al sábado 27 con otra importante actividad, la elección y entrega de premios del concurso internacional de fotografía CVCEPhoto. Se celebra por primera vez en el Principal. «Este año tiramos la casa por la ventana, cambiando de escenario», comenta el presidente del club Vasco de Camping, Txema Garay, quien anima a la gente a acudir: «Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para llenar el Teatro Principal. Por ello, con la compra de las dos sesiones del Mendi Tour se regala la entrada para el sábado».

Al concurso internacional se han presentado 715 imágenes de 284 fotógrafos. «Se ha producido un ligero incremento de participación con respecto al año pasado», señala Garay, quien recalca la importancia de este certamen fotográfico, más aún este año con la creación del premio del BMFF.

El punto álgido de la tarde del sábado será la elección del cartel que ilustrará la décima edición del Bilbao Mendi Film Festival. Asistirá al Teatro Principal su director, Jabi Baraiazarra, que hará entrega del premio al autor de la fotografía elegida para dicho cartel. Igualmente, en la ceremonia de entrega de los prestigiosos premios del CVCEPhoto estarán presentes los fotógrafos premiados.

En la ceremonia se podrán ver cincuenta de las fotografías presentadas. Las veinte mejores se llevarán su premio, además de la del BMFF que ilustrará el cartel. Igualmente se proyectará la película 'En busca del frío', de los montañeros vascos Eñaut Eizagirre y Mikel Sarasola. Propone una visión personal de las expediciones de exploración del pasado y el presente, siempre en busca del frío.