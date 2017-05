La Federación de surf lamenta la falta de recursos a pesar de su nueva condición olímpica

El presidente de la Federación Española de Surf, Carlos García, ha "dejado de creer que el deporte sea 'marca España'" y se declara "triste" de ver que la nueva condición olímpica de su disciplina no se ha traducido en más recursos para los deportistas.

El Mundial de surf que comenzará este sábado en Biarritz (Francia) le ilusiona, porque cree que el equipo español puede estar "entre los siete primeros del mundo", pero también le brinda la posibilidad de demostrar la precariedad en que su mueve la disciplina: "No podemos llevar a los suplentes porque no tenemos dinero".

Cerca ya de que se cumpla un año de la admisión del surf como deporte olímpico para de Tokio 2020, Carlos García dijo que se siente "triste" porque "las condiciones no son las esperadas". Ni por él, señaló, ni por las otras cuatro nuevas modalidades aceptadas en los Juegos: kárate, escalada, béibol/sóftbol y monopatín.

"Y no creo que el CSD tenga la menor culpa", afirmó. "Pero lo que se perdió en los presupuestos no se repone. Eso del deporte como 'marca España' no se ajusta a la realidad. Y los resultados muchas veces llegan porque el deportista aporta su dinero cuando va representando a España".

"Cuando el presidente del Gobierno viaja representando a España, nadie le pide que lo haga aportando su dinero", comentó.

"Sé de federaciones en que los deportistas están obligados a devolver el uniforme. Es la parte trasera del deporte, la que no se conoce, pero la más cruda realidad", afirmó el dirigente.

"Por desgracia", insistió, "he dejado de creer que el deporte sea 'marca España'. La fe no la he perdido, porque entonces me iría a casa, pero sí estoy triste. Aunque seguiré peleando como siempre".

Su federación recibirá este año de algo más de 170.000 euros, de los que ahora pueden disponer de 140.000. Según García, "las cinco nuevas federaciones olímpicas, con un millón para repartir entre todas, funcionarían de sobra".

"Esto tiene que cambiar. Nos dicen que el deporte es un dinamizador de empleo, pero cuando quieres hacer planes, no puedes", lamentó.

Seis representantes españoles

España participará en este primer mundial 'olímpico' con cuatro hombres y dos mujeres que competirán en Biarritz por los títulos individuales y por equipos. De los representantes masculinos, uno de ellos, el joven Imanol Yeregi, es zarauztarra y estará acompañado en Francia por Jonathan González, Vicente Romero y Luis Díaz. En el apartado femenino, las dos representantes son vascas: Garazi Sánchez, de Algorta, y Ariane Ochoa, de Etxebarri.

"Tengo muchas ilusiones puestas en este equipo", dijo el presidente. "Jonathan González tiene toda la experiencia; Vicente Romero es el campeón de España y de Europa y podría ser su relevo, aunque en el surf uno nunca se retira; Imanol Yeregi tiene mucho surf y un gran futuro; y Luis Díaz acaba de dejar de ser júnior y ya es un gran competidor", indicó sobre la selección masculina.

Respecto a las mujeres, apuntó: "Garazi Sánchez y Ariane Ochoa están entre las mejores surfistas del mundo. Espero mucho de ellas, no me extrañaría que volvieran con un gran resultado".

Los suplentes que se quedan en casa por falta de fondos son Juanjo Fernández y la zarauztarra Nadia Erostarbe.

"Es cierto que, una vez comenzada la competición, si hay un lesionado no se le puede sustituir. Pero siempre nos gusta que los suplentes viajen con el equipo, para que convivan con el resto y para compensarles", expresó Carlos García.

«Estar entre los siete primeros»

"El objetivo es estar entre los siete primeros países del mundo para demostrar que el surf en España es un deporte serio, con deportistas, técnicos y clubes muy profesionales", afirmó el presidente.

Este próximo fin de semana se disputarán las pruebas femeninas del Mundial en la Grande Plage de la localidad francesa. Las masculinas se desarrollarán a lo largo de la semana siguiente.

Brasil, Francia y Estados Unidos son los favoritos al título por equipos. Participan 41 países, entre ellos Perú, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, México, Puerto Rico, Panamá y Venezuela.

La Federación Internacional de Surf (ISA), que preside el argentino Fernando Aguerre, ha creado una aplicación para seguir la competición en directo desde los dispositivos móviles: WorldSurfGames.