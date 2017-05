El Bera Bera se reinventa

Uno de los clubes referente en el deporte donostiarra estrena nueva imagen y, con ella una nueva visión y unos valores con los que, aun manteniendo la estructura e ideales que le han llevado al éxito a nivel local y nacional, pretende reinventarse y seguir marcando la pauta en la capital guipuzcoana con sus nueve secciones.

Al acto, celebrado el pasado jueves en la terraza de La Perla, acudieron diferentes personalidades del ámbito político, así como integrantes de las diferentes secciones del club, entre los que destacan Alba Menéndez, jugadora del Super Amara Bera Bera o Jon Alonso, primer karateka con síndrome de down en participar en un Campeonato de España oficial. La nueva imagen del Bera Bera es una doble 'b' superpuesta una encima de la otra, un logo fresco y moderno con el que el club donostiarra pretende fusionar y agrupar a las nueve disciplinas de las que consta la entidad.

Así las cosas, el nuevo plan estratégico de este club que comenzó con un espíritu altruista y a día de hoy se ha convertido en un referente en San Sebastián, pretende afianzar su liderazgo en Euskadi con un modelo de club multidisciplinar, promoviendo la práctica deportiva para todo el conjunto de la sociedad y facilitando la participación en las secciones deportivas y actividades organizadas por el club, ofreciendo para ello los recursos humanos y materiales de los que dispone el club.

Fernando Diez Mintegi, presidente del Bera Bera, dedicó unas palabras a este diario para conocer más de cerca los nuevos retos e inquietudes del club. «Somos nueve secciones en total y cada una es muy independiente. Esa tesitura dificulta un tanto la proyección unificada del club. De ahí que hayamos tomado la decisión de buscar una mayor unión y conexión entre cada disciplina, creando lazos entre ellas. Aun así, en esa cierta independencia existente entre cada disciplina, también ha radicado el éxito del Bera Bera, puesto que hemos sido capaces de integrar las diferentes secciones bajo un mismo paraguas, que es el propio club. Hemos funcionado como una gran cooperativa en la que tanto el balonmano, como el karate, el surf, el rugby o el baloncesto han trabajado como pequeñas cooperativas arropadas por el club en sí. Queremos que los donostiarras vean el deporte que vean, identifiquen al Bera Bera como un solo club».

No fijarse objetivos

Mintegi prefiere no fijarse objetivos a largo o medio plazo ni hablar de futuros éxitos. Los valores del club son mucho más importantes que ciertos triunfos. Él lo tiene claro. «No me importan tanto las gestas de nuestros diferentes equipos. Acostumbro a decirles a las jugadoras del Super Amara Bera Bera que no siempre se puede ganar. Lo realmente importante es el trabajo, y si se hace bien, ya llegarán los éxitos. Prefiero centrar nuestro trabajo en potenciar valores como la igualdad o la solidaridad».

El diputado de Cultura, Juventud, Turismo y Deportes de Gipuzkoa, Denis Itxaso, también quiso recalcar que «el Bera Bera es un club modélico. Trabaja tanto la inclusión de la mujer en el deporte como la de las personas discapacitadas. Hay un bloque, un trabajo y una sensatez. Ojalá todos esos valores se extendiesen a todo el tejido deportivo de la ciudad».

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Martin Ibabe, manifestó que «el Bera Bera es una gran familia. Hace un trabajo enorme con todos los jóvenes y niños de la ciudad. Prácticamente todos los aquí presentes tenemos algún conocido que forma o ha formado parte de algún equipo de este club. El Bera Bera es San Sebastián».