Volando sobre la nieve

Ricardo Adarraga es uno de las contados seres humanos capaces de deslizarse sobre unos esquís a más de 200 kilómetros por hora. El deportista de origen guipuzcoano –es descendiente de los fundadores de la pastelería Adarraga de Hernani– va a cumplir quince años en la élite del Kilómetro Lanzado, una disciplina en la que se manejan cifras más propias de un circuito automovilístico que de una estación de esquí: se tardan menos de cuatro segundos en pasar de 0 a 100 y se llegan a alcanzar velocidades de 250 kilómetros por hora. El récord mundial lo tiene desde 2016 el italiano Ivan Origone, que se puso a 254,9 kilómetros por hora en la pista de Vars, una estación de los Alpes franceses. Adarraga ostenta desde 2014 la marca absoluta nacional con una punta de 240,6 kilómetros por hora.

El guipuzcoano, que vive desde los 18 años en Alemania, donde trabaja como ingeniero informático, es uno de los veteranos de la especialidad. Aunque suma 52 años, se mantiene en la cresta de la ola y se muestra además convencido de que tiene aún un amplio margen de mejora. «Algún día espero llegar a los 250 por hora», sonríe mientras recuerda su papel en la temporada de Kilómetro Lanzado que acaba de cerrarse. En la última prueba, celebrada en abril en la estación andorrana de Gran Valira, revalidó su título de campeón de España de la especialidad y se aupó hasta el séptimo puesto de la clasificación absoluta. «Me quedé a dos kilómetros del hombre más rápido del mundo, estoy muy satisfecho de cómo me han ido las cosas».

Lejos de pensar en la retirada, Adarraga está convencido de que aún le queda recorrido y de que las cosas le irán aún mejor la próxima temporada. Buena parte de esa confianza tiene que ver con la colaboración que ha emprendido con el instituto tecnológico Fraunhofer para perfeccionar las suelas de los esquís que utiliza en los descensos. «Hasta ahora utilizaba unas tablas de serie, las que usamos todos los que participamos en el Kilómetro Lanzado, que son algo más altas y anchas que unos esquís normales. Este año, sin embargo, estoy trabajando en nuevos materiales para optimizar el deslizamiento y creo que los resultados no van a tardar en llegar».

Túnel de viento

A Adarraga le ayuda un catedratico de Tribología, que es la disciplina que estudia el rozamiento y las friciones. El esquiador está convencido de que su colaboración con el especialista y con los técnicos del Fraunhofer, el que inventó el MP3 para almacenar música, le dará unos kilómetros extra capaces de auparle aún más arriba en las clasificaciones. «Estamos trabajando en diferentes polímeros para el material de las suelas, el problema es que su comportamiento varía mucho en función del tipo de nieve». No es la primera vez que el esquiador guipuzcoano recurre a la tecnología para perfeccionar sus marcas. Hace un par de años visitó el túnel de viento de Ginebra, donde se puso a 250 kilómetros por hora. Las pruebas que realizó para mejorar su perfil aerodinámico, calcula, le proporcionaron un par de kilómetros adicionales.

Los ‘kaelistas’, que es como se autodenominan los competidores del Kilómetro Lanzado, llevan unos trajes de látex especiales muy rígidos para que la tela no se ponga a flamear a altas velocidades. Es una disciplina que requiere mucha fortaleza mental. «Cuando vas a esas velocidades no pudes tener un fallo, la más mínima vacilación te puede desequilibrar». Lo más difícil, asegura Adarraga, es mantener la postura agachada porque el instinto busca la vertical en cuanto intuye un riesgo. «Hay que estar muy entrenado para frenar el impulso por erguirse cuando te ves en dificultades». Los accidentes, en contra de lo que cabría esperar, no suelen tener graves consecuencias porque en las pistas de velocidad pura los márgenes de seguridad son muy amplios. «Todavía no se ha matado ningún competidor de Kilómetro Lanzado. Un estadounidense se la pegó a 230 por hora y sigue vivo, eso sí, tuvo unas cuantas fracturas y muchas quemaduras porque la abrasión es brutal al arrastrarse a esa velocidad por la nieve y el hielo».