Esther López se retira en lo más alto

Nunca ha recibido grandes homenajes, ni recepciones en Gipuzkoa. A lo sumo, la Asociación de la Prensa Guipuzcoana es de las pocas que se ha acordado de ella. Quizás se deba a que siempre ha jugado en equipos de fuera. Ha sido una trotamundos de este deporte. Ha jugado en el Hernani, Toledo, Ciudad Real, Vitoria, Caja de Ávila, Burgos, Tenerife (con ellos ganó la Champions League), Miranda, Ciutadella, Haro y Naturhouse Ciudad de Logroño, pero lo cierto es que no ha habido otra igual en el voleibol en España. El palmarés de Esther López (Hernani, 1974) es único. Comprende diez Superligas -la última, el mes pasado-, ocho Copas de la Reina, seis Supercopas y una Liga de Campeones, ganada en 2004 con el Tenerife Marichal. «Han sido muchos títulos, muchas victorias, partidos inolvidables, pero ha llegado el momento de dejarlo».

Ha sido una decisión «muy meditada», según confiesa. No ha sido fácil porque físicamente se encuentra «de maravilla», pero no hay marcha atrás. Han sido 28 años de carrera desde que comenzó a los catorce en el Hernani impulsada por uno de sus tres hermanos. «Yo quería jugar a baloncesto pero...». Tres años después se estrenó en División de Honor. «Es difícil decir adiós a una gran parte de mi vida, cuesta lo suyo, pero lo dejo satisfecha por todo lo que he dado y me ha dado este deporte. En su día tomé la decisión de marcharme de casa y no fue sencillo. Mis padres me apoyaron en todo».

Ficha DNI: Nació el 29 de noviembre de 1974 en Hernani. Trayectoria: Hernani, Toledo, Ciudad Real, Vitoria, Caja de Ávila, Burgos, Tenerife, Miranda, Çiutadella, Haro y Naturhouse. Títulos: Diez Superligas, ocho Copas de la Reina, seis Supercopas y una Liga de Campeones en 2004.

Esther ha sido testigo de excepción y protagonista directa de algunos de los mejores momentos de este deporte; su figura luchadora, entrañable y admirada ha sido una constante en el voleibol femenino español de los últimos veinte años.

El punto culminante de su carrera fue conquistar la Copa de Europa. «Aquel equipo hizo historia, no sólo por ganar la Champions, sino por la gran repercusión mediática que tuvo al contar en nuestras filas con la italiana Maurizia Cacciatori, que además de gran jugadora era una belleza muy popular en Italia. Le seguía la prensa como a una diva y se llenaban los polideportivos cuando íbamos a jugar. Iban a ver a Maurizia, claro está. Nunca he jugado con tanto público como aquella temporada». Ese año fue elegida la mejor en su puesto de toda Europa. «Gracias a Dios las lesiones me han respetado; he tenido la suerte de llegar a las finales, de poder competirlas a un buen nivel y de ganarlas», añade. Ha sido 93 veces internacional.

No se volverá a vestir de corto, pero sí seguirá ligada a su deporte porque Carlos Arratia, el presidente del Naturhouse Ciudad de Logroño en el que ha jugado en los últimos años, no le ha dejado escapar. Ya hace las labores de gerente. «A mí no me gusta ese nombre, prefiero decir que me voy a dedicar a gestionar», puntualiza.

Se encargará de mejorar la estructura y fomentar la práctica del voleibol en un club que cuenta con doscientas jugadoras de todas las edades. «El gran problema que tenemos es conseguir monitoras, nos cuesta, aunque lo lograremos con trabajo». Ha asumido con «enorme ilusión» esta nueva tarea. «Es algo nuevo para mí, no sé si estaré a la altura. Espero que la experiencia sirva de algo».

Esa humildad le ha caracterizado también en la pista. Siempre ha sido elogiada por su enorme capacidad de defensa, de respuesta a las colocadoras rivales. «Sobre el papel en el puesto de línero no aporta nada positivo porque no puede sumar tantos, mi misión es recibir, responder a los ataques, preparar las jugadas para las colocadoras que son las que realizan las acciones más brillantes, pero algo bien he debido de hacer para que reconozcan mi trabajo».

Desde esa posición que considera poco vistosa, ha logrado tantos títulos que los trofeos casi no le caben. «Mi madre habilitó un espacio en nuestra casa de Hernani, pero tuvimos que ampliarlo». Por el momento seguirá asentada en Logroño, aunque a ella le gustaría regresar a Gipuzkoa. «Es mi casa, mi familia... Estoy contenta aquí, pero no cierro ninguna puerta a volver».