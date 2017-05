Silvia Ederra: «Tenemos menos cansancio físico que psicológico»

Silvia Ederra es una de las veteranas curtidas del actual Super Amara Bera Bera, que se muestra muy optimista de cara a la posible consecución del quinto título liguero consecutivo. Este nuevo éxito requiere salir airoso de su paso este sábado por la cancha del Rocasa, el rival que le ha arrebatado por dos veces la Copa (2017 y 2015) con el agravante de haber forzado sendas prórrogas.

Las sensaciones con la que acuden a Canarias no son las más ideales, a raíz del tímido triunfo anotado ante el Porriño en Bidebieta. «Nos costó cambiar de chip tras la Copa. Tenemos muy claro que tenemos que ponerlo todo para poder ganar esta Liga y la motivación que vamos a tener con el Rocasa va a ser muy diferente». Las disculpas que encuentra para justificar esta pobre actuaciones que «nos metimos mucha presión para sacar el partido cuanto ante y no estamos acostumbradas a jugar por la mañana».

Pese a las dificultades que entraña sorprender al Rocasa en su casa (sólo el Aula Valladolid ha sido capaz de batirle) valora el hecho de que «no depender de terceros es mucho mejor. El año pasado no nos podíamos permitir ningún fallo y lo logramos, aunque es verdad que tenemos un peor calendario que el Guardés (su rival directo)».

No se puede pasar por alto todo lo que han condicionado las graves y múltiples bajas acumuladas. «Las lesiones nos han castigado mucho, sobre todo las dos primeras de Esther y Alicia, dos jugadoras extraordinarias que estaban a un excelente nivel que eran las que llevaban el equipo cuando Ana Martínez estaba lesionada. Ahora menos mal que hemos recuperado a Ana, pero se nos está complicando este final de temporada porque perdemos a Maialen y tenemos renqueantes a Marta y Maitane, que esperamos recuperarlas para el sábado».

A pesar de su dilatada experiencia (llegó a formar parte el invencible Itxako) la pivote navarra reconoce que «no recuerdo una serie de lesiones tan continuadas como ahora. En el Itxako todas tenían una calidad increíble y no se notaba tanto la ausencia, pero no recuerdo que hubiera tantas seguidas».

Mejorar el ataque posicional

Lo que más le preocupa de cara al sábado es que «el ataque posicional va influenciado por el cansancio acumulado que lleve la gente, pero quizá es menos el cansancio físico que el psicológico», especifica.

«Tenemos que hacer una defensa más profunda para evitar sus tiros exteriores»



«La asignatura pendiente son las pérdidas de balón. Es por ansiedad no por falta de concentración»

Es partidaria de repetir la actuación de la Copa. «Jugamos bien en ataque y vamos a tratar de repetirlo y a centrarnos bien en defender. Al final es cuestión de entrenamiento». Adelanta que el «planteamiento del partido va a ser bastante parecido a la final. Igual entrenamos alguna situación de sufrir alguna mixta y la defensa la tenemos que cambiar tras perder a Maialen».

Para contrarrestar el peligroso lanzamiento exterior del Rocasa comenta que «tendremos que hacer una defensa más profunda y no dejarles lanzar desde los siete metros y provocar pérdidas. Si lanzan de más lejos contamos con dos buenas porteras. Entre líneas no andan tan rápidas. Tienen una primera línea más pesada para lanzar desde fuera. El partido se podría sacar adelante si somos capaces de abrir un poco más la defensa, pero con cabeza».

Bajo su punto de vista se van a enfrentar a la defensa más rocosa del campeonato. «Para mí es la defensa más dura de la Liga, incluso que la del Guardés, porque acostumbran a hacer una defensa cerrada y provocar faltas en ataque. Es más complicado entrar, son más contundentes, pero en mi caso me siento más cómoda con este tipo de defensas, me facilita mi trabajo en los bloqueos». Respecto a las pérdidas de balón no forzadas confiesa que «es nuestra asignatura pendiente. Es por ansiedad, no por falta de concentración. Te precipitas y pasas mal el balón», expone. Resta valor al hecho de que el Rocasa no se juegue nada en este partido. «Contra nosotras no se relaja nadie», sentencia.