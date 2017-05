«Sueño con jugar la final de la Copa del Rey»

Llegó a Irun como un gran desconocido para la afición, aunque con su anterior equipo, el Partizan de Belgrado, había llegado a debutar en la Champions y tenía varias internacionalidades a sus espaldas. Llegó como especialista defensivo y su trabajo constante le ha convertido en un pilar del 6:0 de Jacobo Cuétara y en un recambio de garantías de Iker Serrano en ataque. Hablamos de Ivan Popovic, que a sus veintitrés años está a punto de cumplir su primera temporada en la Liga Asobal y se ha ganado la renovación en el Bidasoa-Irun.

El pivote de Belgrado está satisfecho. «Estoy muy contento en Irun. Estoy como en casa. Como ciudad está muy guapa, siempre hay gente en la calle, y en Artaleku es impresionante la de afición que va a ver los partidos. Estoy pudiendo jugar en una liga de gran nivel y eso, para mi edad, es algo increíble. Es la mejor liga para un jugador joven y seguir un año más en el Bidasoa es perfecto para mi carrera».

Con sus palabras Popovic deja claro que está disfrutando de su primera experiencia lejos de su país. No hay duda de que la decisión que tomó el pasado verano, fue acertada. Aunque eso es algo que ya preveía cuando recibió la llamada del Bidasoa. «Me gusta mucho el balonmano y cuando me dijeron que podía jugar aquí no tuve ninguna duda. Conocía la historia del club y ya sabía que era muy grande».

Eso sí, jugar a balonmano en la liga de Serbia es una cosa y hacerlo en la Asobal, otra. «Hablé con amigos que juegan aquí y me dijeron que el juego era más táctico, que no valía solo la fuerza. Yo desde pequeño he estado muy fuerte y en mi país claro que hacíamos trabajo táctico, pero esto es otro mundo. En un año he mejorado muchísimo porque soy joven y ahora veo el balonmano de manera diferente, aunque me ha costado. Aquí los árbitros, en cuanto haces una defensa un poco dura, te echan dos minutos. En Serbia me decían: 'Ivan, mata a todos', y eso era una buena defensa».

Objetivos ambiciosos

El carácter competitivo de los jugadores balcánicos está fuera de toda duda e Ivan Popovic no se queda corto. Quiere crecer y disputar grandes competiciones con su selección, pero tiene claro que su «primer objetivo es seguir mejorando con el Bidasoa, en lo personal y como equipo. Con Jacobo hacemos un gran trabajo, que nos costó unos dos meses asimilar, pero ahora somos como relojes. El año que viene vamos a ser mejores y creo que podemos luchar por estar entre los cuatro primeros».

Pero antes de mirar a la temporada que viene hay que acabar con la presente. Tras cuatro derrotas consecutivas el Bidasoa-Irun no ha cerrado la permanencia de manera matemática, aunque la tiene en la mano. Popovic apunta que «nos vamos a salvar seguro, pero tenemos que ganar estos tres partidos por nosotros. ¿Por qué vamos a acabar el doce cuando podemos hacerlo más arriba? El objetivo tiene que ser siempre acabar lo más arriba posible».

Esto en lo que a la liga se refiere, ya que la temporada acabará con la final a ocho de la Copa del Rey. El serbio se emociona cuando recuerda la remontada contra el Benidorm y significa que «fue el mejor partido del año, el más emocionante. Eso nos permite jugar la final-8 y creo que ahí podemos ganar a cualquiera, hasta al Barça. Cuando la gente oye Barça se asusta, pero quiero que nos toque en el sorteo en la primera ronda y ganarles. ¿Por qué no? Yo sueño con jugar la final de la Copa».

Ivan Popovic sueña alto con el Bidasoa-Irun. La ambición es buena para el equipo.

Gurutz seguirá en Logroño

El Naturhouse La Rioja anunció ayer que el irundarra Gurutz Aginagalde seguirá un año más en Logroño. El portero había sonado como posible refuerzo del Bidasoa-Irun.