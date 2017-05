Pérez: «¿El Club de Campo? A un partido...»

«A un partido puede pasar de todo. Estoy convencido de que le podremos hacer daño al Club de Campo. Tendremos oportunidades y será el acierto el que desequilibre la balanza. Si tenemos tres ocasiones de gol, habrá que meter dos, no será fácil, pero lo podemos hacer». El entrenador de la Real, Jorge Pérez (Santander, 1988), no titubea, está convencido de que su equipo va a tener opciones de superar al Club de Campo en la semifinal de la Final Four, que se disputa este viernes y sábado en las instalaciones del Atlétic de Terrassa. «Llegamos en el mejor momento de forma y confianza de la temporada».

No va a ser fácil porque el Club de Campo solo ha perdido tres partidos de liga regular de los 54 que ha jugado en los tres últimos años, pero el técnico de la Real cree que a estas alturas los números no importan tanto como el momento en el que llegan los equipos. Y el suyo está con «chispa», pleno de confianza después de haber ganado dos partidos al Egara en su terreno y haber logrado el pase a la F4. «El equipo ha competido de cine, se ha mostrado muy sólido en los arranques de los dos partidos y hemos marcado la diferencia en los momentos claves de partido».

La Real está a dos victorias del título de Liga, algo que ni en el mejor de los planteamientos podía intuirse. Y es que ésta era una temporada de transición a priori porque había que darle tiempo a su nuevo entrenador y había que darles tiempo también a las jugadoras de la cantera que se han incorporado a un grupo renovado. «El objetivo era estar en media tabla... Entrar en semifinales de la Copa y jugar la F4 eran dos retos ambiciosos que quizás yo no he querido exteriorizar mucho, pero que sí creía que podíamos conseguir si trabajábamos en el camino correcto».

«Todas las jugadoras han trabajado al doscientos por cien, han crecido juntas con el paso de los partidos»



«Al Club de Campo tampoco le habrá hecho mucha gracia verse en semifinales con nosotras»

Tan bien lo han hecho que la Real ha logrado una medalla de bronce en la Copa y otra igual en hockey sala, una disciplina en la que no había participado en los últimos años. «Ahora queda poner la guinda», advierte el entrenador.

Si la Real es capaz de superar al Club de Campo (12.00 horas) se enfrentaría en la final, el sábado a las 11.00 horas, al ganador de la otra semifinal, Junior-SPV Complutense.

Los precedentes ante el Club de Campo está temporada dicen que la Real empató en Bera Bera (3-3), perdió en Madrid (5-1), «en el peor partido que hemos jugado contra ellas», y más recientemente, en la semifinal de Copa, volvió a ceder por 0-2. «En ese último les plantamos cara, estuvimos bien, pero ellas llegaron y marcaron. Esa fue la diferencia».

La falta de efectividad la puede compensar ahora la japonesa Maho Segawa, ausente en ese partido de Copa. El entrenador no esconde que es una de las bazas de su equipo. «Es capaz de marcar diferencias de tres cuartos para adelante cuando tiene espacios, la pega es que los rivales también lo saben y no podemos cargar todo el peso de ataque a su espalda».

El lanzamiento de penalti córner de Patricia Maraña, reconvertida de lateral a centrocampista; la experiencia de Maite Azkoaga, el paso al frente dado por Maider Altuna en el centro de la defensa, la seguridad que ofrece la portera Marina Helguera y la frescura que dan Maite Telleria y Ane Segurola son otras de las bazas que tiene este equipo. «Todas han trabajado al doscientos por cien, han ido creciendo juntas con el paso de los partidos, y han logrado el premio de la Final Four. Se lo merecen y yo, como entrenador, solo puedo estar satisfecho».

Un rival con fondo de armario

El entrenador ya sabe lo que le espera este viernes. A estas alturas no hay secretos. El Club de Campo, a su entender, es «la mejor plantilla de la Liga». Su fuerte es el «alto nivel de rotación que tienen». Su fondo de armario es el más amplio de la Liga, pero insiste en que a un partido todo es posible. «Nosotras tenemos tres o cuatro jugadoras no formadas en la Real, mientras que el Club de Campo tiene una plantilla con algunas de las mejores jugadoras españolas. Será complicado, pero supongo que a ellas tampoco les habrá hecho mucha gracia verse en semifinales con nosotras. Estamos en la ola buena y no queremos apearnos de ella».