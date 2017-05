Clara Azurmendi: «Tengo el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio»

Clara Azurmendi (Donostia, 1998) dejó todo hace cinco años y se fue al centro de alto rendimiento de Madrid a cumplir su sueño: que el bádminton ocupara las 24 horas del día. Acaba de lograr con solo 19 años el campeonato de España absoluto, después de derrotar a Manuela Díaz en dos sets por 21-14 y 21-10. Los Juegos Olímpicos de Tokio son su sueño y para eso tiene un espejo perfecto donde fijarse: entrena junto a Carolina Marín «la mejor jugadora de la historia», según dice esta donostiarra de 1,83 de altura y que está dispuesta a hacer historia.

- Primer campeonato de España absoluto. ¿Cómo está?

- Muy contenta al ser mi primer campeonato de España absoluto individual.

- ¿Es el primer título en categoría senior que consigue?

- No. En verano gané un título internacional absoluto en Bulgaria y en diciembre pasado quedé segunda en dos campeonatos en Turquía y en Italia.

- ¿Cómo ha ido el campeonato?

- En un principio Carolina (Marín) no iba a competir y eso me dio opciones de estar entre las favoritas. Jugué bastante bien y al final contenta porque fue como tenía que ir.

- ¿Tuvo tranquilidad a la hora de jugar?

- Absoluta tranquilidad nunca tienes porque al final todo el mundo quiere ganar y siempre hay que preparar cualquier partido bien. Y más en una final porque aunque el rival sea asequible, que no fue el caso en el campeonato de España, cualquiera te puede dar un susto. Hasta que no se levanta el cartelón 21 no te puedes fiar.

- ¿Se imaginó muchas veces la final antes de jugarla?

- Sí que preparé bien el partido aunque no me gusta pensar muchísimo y comerme la cabeza porque no me ayuda mucho. No fue una preparación excesiva porque a mi me termina agobiando y tensionando.

- ¿Y ahora cuál es su hoja de ruta?

- El jueves me voy a Eslovenia a otro circuito absoluto de Europa. La siguiente semana me toca descansar y la siguiente me voy a Rumanía. En junio está el internacional de España y después me toca ir a Rusia y espero poder descansar un poco en verano porque en septiembre viene un calendario bastante movidito.

- Eslovenia, Rumanía, Rusia... será la envidia de sus amigas, ¿no?

- (Ríe). Sí, los aviones son como mi segunda casa. Me dicen 'qué suerte y qué envidia', pero la verdad es que cuando viajas a algún país de los que he citado antes, vas del hotel al pabellón y vuelta. Y el tiempo que tienes libre es para descansar porque estás reventada.

- Alguien que solo haya visto bádminton por la televisión y piense que la pista es muy pequeña, ¿qué les diría?

- Pues les diría que cogieran la raqueta y que se pusieran a jugar. Porque parece que es pequeña hasta que te metes en la pista. La gente me dice que la pista de tenis es mucho más grande. Pero en el tenis solo vas de lado a lado, aquí hay que ir hacia delante y atrás y también a los lados. Hay que probarlo para poder juzgarlo antes.

- Por cierto, ¿cómo es usted dentro de la pista?

- Soy una jugadora muy ofensiva. Como soy muy alta, juego al ataque me viene bien y tengo la suerte de que puedo pegar al volante muy arriba y por ahí tengo una pequeña ventaja sobre los rivales.

- Háblenos de la campeona olímpica, Carolina Marín . ¿Qué significa que esté compartiendo pista de entrenamiento con usted?

- Nos resulta normal que esté aquí entrenando cerca nuestro. Pero si te paras a pensar es la mejor jugadora de la historia del bádminton a nivel individual. Es como si juegas a tenis y tienes a Nadal entrenando contigo. Creo que no valoramos lo suficientemente que esté Carolina aquí, que te pueda dar algún consejo o que te siga en los entrenamientos.

- ¿Por qué es la mejor?

- Porque ha tenido desde el principio las cosas muy claras y porque ha estado dispuesta a sufrir y a sacrificar su vida por su sueño que era ganar unos Juegos Olímpicos. Y el sacrificarlo todo le ha dado sus frutos

- Y en cuanto al juego en sí, ¿qué le diferencia con el resto de jugadoras?

- Mentalmente es la mejor. Física y técnicamente también, pero lo que realmente marca la diferencia es que ella se ve capaz de cualquier cosa. Tú le dices algo que sea imposible pero Carolina va a ver un pequeño resquicio para conseguirlo y no va a parar hasta hacerlo. Y no se va a rendir hasta lograrlo.

- Con lo que dice, el componente mental es fundamental en su deporte, ¿no?

- Sí. Puedes ser el mejor técnicamente o físicamente pero si fallas, te bloqueas o tienes alguna duda; pierdes. No digo que te gane alguien malo porque a este nivel no hay ninguna jugadora sencilla. A mí me pasó en el último Europeo.

- Cuente.

- Me bloqueé, me puse muy nerviosa y no jugué a mi nivel. Me fue mal por eso, así que es una faceta donde tengo que mejorar mucho.

- ¿Qué nos dice de los Juegos de Tokio en 2020?

- Lo primero es que se ven muy lejos porque acaban de ser los de Río. Hay que prepararlo bien, tengo el objetivo de llegar. Para eso lo primero es clasificarse, que es muy complicado, pero es para lo que estoy entrenando. Tengo tres años por delante.

- ¿Cómo es esa clasificación para los Juegos?

- Tendría que estar para la fecha que se establezca como límite en los Juegos, me imagino que será hacia mayo de 2020, entre las 16 primeras clasificadas del mundo, siempre que esté Carolina entre ellas.

- ¿Todo lo conseguido por Carolina Marín ayuda?

- Por supuesto. Carolina tiene gran culpa de que si ahora le dices a alguien que juegas al bádminton por lo menos ya sabe lo que es. Hace años tenías que explicarle todo, por eso el oro en unos Juegos, ayuda mucho.

- ¿En Tokio 2020 tendremos que estar atentos a lo que haga?

- (Suspira). Espero que sí. Sería un sueño realizado.