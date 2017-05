El donostiarra Dasnel González, el rey del tatami en España

El rey del tatami en el judo español, al menos en la categoría inferior de 73 kilogramos, es un donostiarra al que le corre la sangre cubana por sus venas. Dasnel González (Camagüey, Cuba, 1992) se proclamó campeón estatal en la competición celebrada el pasado fin de semana en Pinto (Madrid) y suma ya su tercer título nacional absoluto en los últimos cinco años.

González era uno de los favoritos del campeonato y no defraudó. Tras deshacerse del madrileño Sergio Moro en primera ronda, sufrió más de lo esperado en su segundo combate ante el valenciano Alberto Varela. «He entrenado muchas veces con él y me conocía mucho. Cuando entrenas mucho con alguien te vacunas», y por eso le costó más de la cuenta. Sin embargo, no fue suficiente obstáculo para el donostiarra y tras apear en semifinales al navarro Eduardo López, tan solo el madrileño David Ramírez le separaba del oro en la final.

«Fue el combate más duro», reconoce el judoca. Su oponente era zurdo y eso «se nota mucho. Se estaba anticipando mucho, de no haber marcado el 'ippon' a falta de 15 segundos hubiéramos ido al punto de oro», concluye. La del fin de semana pasado era «la cita más importante para empezar el año, un referente para las próximas salidas». González se presentará a partir de ahora en los torneos como el número uno de España, lo que le dará más facilidades para acceder a mejores pruebas y mejorar así su ranking mundial. En estos momentos se encuentra en el puesto 94, y su objetivo este año es acercarse hasta el 60.

Empeño de su madre

La historia de este judoca tiene como punto de partida Camagüey, la tercera ciudad más poblada de Cuba, su lugar de nacimiento hace un cuarto de siglo. Ahí comenzó a practicar este deporte a los cuatro años de edad con su hermano mayor. Tres años más tarde aterrizó en Donostia junto a su madre y sus hermanos, y hasta el año pasado no había regresado a su país natal. Tuvo la ocasión de reencontrarse con su padre, con el que practicó judo en la playa. Sin embargo, González se considera «más de aquí, no tengo tanto apego por Cuba». No le queda rastro de acento caribeño.

A pesar de su prematuro inicio en las artes marciales, en San Sebastián no tenía pensado seguir desarrollando este deporte. «Cuando llegamos aquí yo no me quería apuntar, jugaba al fútbol, pero mi madre se empeñó en que practicase una actividad extraescolar, y retomé el judo». Si no hubiera sido por ella, el Judo Club San Sebastián se hubiera quedado sin su campeón. Antes de enrolarse en esta formación, González comenzó con el judo en la ikastola Zuhaizti, junto a la parroquia de San Ignacio de Gros. «Peleábamos en un tatami chiquitín de quince colchonetas. En las clases cogía a los compañeros y los 'mataba a palos'. En Cuba era cinturón blanco y al llegar aquí le dije al profesor que era amarillo. Me cambió el cinturón y cuando vio que valía me envió al Judo Club San Sebastián», recuerda.

El punto de inflexión que llevó a González a dedicarse exclusivamente a este deporte llegó en 2010. «Un equipo élite de Valencia me fichó y estuve tres años con ellos. Los entrenamientos eran más fuertes, de cinco horas diarias. Me sacrifiqué, me la jugué, pero es cuando más prosperé». Durante su estancia en tierras valencianas llegó su primer campeonato estatal. Allí también tomó una de las decisiones más decisivas de su trayectoria ya que pasó de competir en la categoría de menos de 81 kg, a hacerlo en la de menos de 73 kg.

El peso es uno de los caballos de batalla de González. Él suele oscilar entre los 79 kg, pero confiesa tener «una baza: los últimos días nos deshidratamos para bajar peso. La primera batalla siempre es el peso». Solo se excedió una vez en el pesaje. «Mido 1,77 m y 73 kg no es el peso ideal, sin embargo, a la hora de la verdad, no podemos pasarnos de 55 gramos».

No puede descuidar mucho la dieta porque dentro de una semana viajará de nuevo a Madrid, esta vez para disputar la liga nacional. Lo hará excepcionalmente para la ocasión con el club asturiano Avilés. Este será un pequeño paréntesis antes de afrontar la competición internacional, con el Judo Club San Sebastián. El 3 de junio competirá en Rumania y semanas después hará lo propio en Cancún. Estos torneos corresponden a la Copa del Mundo, donde González busca obtener buenos resultados para ir escalando puestos en el ranking y asegurarse la participación en el Campeonato del Mundo que se celebrará en agosto en Hungría. En el horizonte, todavía algo borroso, comienza a vislumbrar ya los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Es el gran sueño de este judoca donostiarra que se mueve en el tatami con ritmo cubano.