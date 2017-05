Álex Uranga vuela hacia el título mundial

Álex Uranga (Zumaia, 1990) está que se sale. Tuvo dudas hasta última hora en acudir a la prueba celebrada en mitad de la nada, en Teahupoo (Tahití), debido a que se salía de su presupuesto, pero, después de hacer malabares, terminó viajando, participó y el resultado no ha podido ser mejor. «He acabado quinto -relata-, siento que podía haber llegado más lejos incluso, pero me quedo con las buenas sensaciones que he tenido, con la satisfacción de haber logrado la puntuación máxima de diez puntos en una ola y pensar que solo la leyenda Mike Stewart, nueve veces campeón del mundo, ha sido capaz de cerrarme el camino».

Actual campeón de Europa y quinto en el último circuito mundial en el que tuvo opciones a ganar el título hasta la última prueba, Uranga se ha llevado todos los titulares de la prensa especializada en un campeonato que ha sido considerado como uno de los mejores de la historia por las épicas condiciones en las que se ha celebrado, con Teahupoo en su mejor versión, con olas grandes y tuberas en las que entraba un camión. «Es la única ola del mundo que por detrás puede medir un metro y por delante cuadriplica su tamaño. Nunca había tenido la oportunidad de surfear un Teahupoo limpio, con olas de hasta cuatro metros, y la verdad es que ha sido algo emocionante».

El quinto puesto en Tahití unido a la tercera plaza lograda en Pipeline, en la primera prueba de la temporada, hace que hoy ocupe el cuarto lugar en la general del mundial detrás de Jared Houston, Garth McGregor y Jeff Hubbard. «Decididamente es el año en el que me lo juego todo. Estoy tranquilo por lo que he hecho hasta ahora, pero quiero lo máximo. Vamos a ver si puede ser este año. Somos unos diez competidores con opciones y lo puede ganar cualquiera. Sigo buscando la gloria absoluta a final de temporada», dice en alusión al título mundial.

La próxima parada la tiene en Itacoatiara (Brasil), del 14 al 25 de junio. «El que gane allí puede saltar directamente a los primeros puestos de la general porque es una de prueba Gran Slam, una de las que más puntúa en toda la temporada. Ojalá pueda repetir victoria como hice el año pasado».

Está animado porque dice ha logrado la conexión con el mar, algo que no siempre es fácil. «A veces la cabeza me ha jugado alguna mala pasada, no he podido rendir como quería, especialmente cuando la temporada está llegando a su fin, cuando todavía no he conseguido un buen resultado, y sé que me juego todo a una carta. Hoy me veo más maduro y eso también me hace ser optimista».

Confiesa que esta evolución a ser mejor competidor cada día la ha hecho sin ayuda profesional. «Es la familia, los amigos y yo mismos quienes lo hemos trabajado. Por ahora me está saliendo bien, aunque es verdad que hay momentos de tensión, dudas y nervios». Su receta, hacer yoga, y respirar despacio en los momentos complicados para tomar la mejor decisión en cada momento, según confiesa. «He notado que no me viene bien surfear muchas horas antes del inicio de la competición y tampoco me va bien verme con mis rivales en el agua en los baños libres. Ahora solo entro al agua el día antes del inicio del evento para saber cómo estoy y ver qué tipo de tabla tengo que utilizar, nada más. Son pasos que voy dando».

Un circuito de diez pruebas

Los años de experiencia en el circuito hacen de él uno de los rivales más temidos aunque depende tanto de los patrocinadores que sus temporadas nunca saben qué desarrollo van a seguir, le cuesta hacer planes de futuro. «Normalmente participo en las dos primeras pruebas del circuito y en función de los resultados que obtengo sigo un camino u otro».

Este año lo tiene claro. Va a por todas. Después de la prueba de Brasil, el circuito tendrá dos citas en Chile (Antofagasta y El Gringo), Hawai (Sandy Beach), Tahara (Japón), Portugal (Sintra, Viana de Castelo y Nazaré) y el cierre en El Frontón (Gran Canaria).

Uranga comparte la opinión de que el circuito de bodyboard tiene potencial más que suficiente para atraer el interés de los aficionados, como ya lo hace el del surf con seguimiento en todo el mundo, pero considera que todavía se deben dar pasos. «La retransmitisión de las pruebas tiene que ser en directo. Es la vía para atraer marcas. Cada vez hay un nivel más explosivo y radical en los competidores, todos vamos a más y estamos ante un deporte que no tiene freno». Basque Team, Sniper, Ozne, One zero One, ARS, Churchill y Carve respaldan a Uranga en el tour mundial y en la búsqueda de las olas más potentes. «Al margen de la competición, queremos -su compañero cámara Unai Borda y él- grabar documentales, explorar Irlanda y Escocia en busca de slabs (olas que rompen en zonas rocosas)».