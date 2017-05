Billy Kemper triunfa en los Big Wave Awards

Las imágenes del cámara de Zarautz, Javi Goya, al surfista Francisco Portella se quedaron a un paso de ganar los Big Wave Awards en la gala celebrada en Los Ángeles, en la que se repartieron 350.000 dólares en premios. Las imágenes de este joven "productor, realizador y fotógrafo", cuyos trabajos se recogen en Urafilms.com, le habían situado entre los cinco finalistas a los Óscar del surf por las imágenes capturadas en una sesión XXL en Nazaré (Portugal), el pasado 28 de febrero. Esa sesión de surf compitió en una categoría en la que también eran finalistas Ben Andrews, por una ola surfeada en Maverick"s (California); Lucas "Chumbo" Chianca, por otra ola gigante en Nazaré; Billy Kemper, por una sesión en Maui (Hawaii) y Jamie Mitchell, por un jornada épica en Puerto Escondido (México). El ganador fue Billy Kender.

Otros ganador de la noche fue Jamie Mitchell se llevó el premio Surfline a mejor actuación de la temporada, después de haber ganado el Nazaré Challenge y también estar nominado a la mejor ola del año.

“Esto es un sueño hecho realidad. Tengo que agradecérselo a mi familia y a mi jugar, además de mis patrocinadores que me han dado la plataforma para poder haberlo conseguido. Sólo era un niño de Maui y no tenía nada para llegar hasta aquí. Me encanta hacerlo y nada me va a parar. Esto es algo que dedico a mi madre”, dijo un emocionado Kemper.

Paige Alms se llevó el galardón a la mejor actuación femenina del año, mientras que Francisco Porcella consiguió el de mayor ola del año por la ola surfeada en Nazaré, y que para muchos ha establecido un nuevo récord, aunque no ha sido confirmado.

El resto de premios fueron fueron Ben Andrews, por la mayor caída del año (Mavericks), y Shanan Worrall, al mejor tubo del año (The Right).