«El reto es terrible, pero el sufrimiento ha merecido la pena»

Xabier Orbegozo 'Arria V' terminó exhausto, pero con la alegría de saber que la misión estaba cumplida. No hubo una gran entrada, pero las 300 personas que presenciaron en directo el desafío vieron algo histórico y los demás se perdieron un espectáculo único. «Ha sido impresionante. El reto es terrible, la exigencia máxima y lo hemos conseguido. Después de realizar la marca todos los meses de sufrimiento, de preparación y las dos horas y nueve minutos han merecido la pena. Me he metido en mi mundo y he seguido sin saber las referencias. Sabía que iba en tiempos de récord o cerca y el objetivo era ser constantes y lo he logrado. Me harán falta entre uno y dos meses para recuperarme».