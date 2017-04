El Guardés se cruza en el camino de la final

Una vez más ha quedado demostrado que la Copa es otra historia. A pesar de que el resultado final se ajuste a la lógica, el esfuerzo, el desgaste físico y mental no se corresponde con la superioridad que se refleja en la competición de la regularidad.

La semifinal entre el Super Amara y el Guardés estaba más que pronosticada. Cualquier otro resultado hubiera supuesto una sorpresa. Lo que pocos descartan en este tipo de acontecimientos es que pueda saltar la liebre y este sábado en cuartos de final estuvo a punto de saltar en cualquiera de las dos primeras disputadas.

28 Super Amara Bera Bera Temprano, López (3), Etxeberria (3), Sans (4), Martínez (5, 1 p), Menéndez (2), Ezkurdia (1) -equipo titular- Zugarrondo; Ederra (2), Elorza (3), Encina, Aramendia (5), Berasategi, Zaldua y Lizarbe.

24 Elche Mustang Sempere, Salcedo (2), Gómez (3), Musons (10, 4p), Zhukova, Flores (4), Hernández (4) -equipo inicial-Vicente; Lamoneda, Carvajal (1), Castell y Ramos. árbitros Sergio Rodríguez y Andrés Rosendo (Galicia). Excluyeron a Martínez, Sans y López por el BeraBera y a Flores (2), Musons (2) y a Lamoneda por el Elche Mustang marcador cada 5 minutos 2-3, 5-5, 7-9, 11-10, 13-13, 15-14 (descanso), 18-17, 20-18, 21-19, 23-22, 26-23 y 28-24 (final).

El Super Amara pasó serios apuros para superar por cuarta vez en cuartos de final a un Elche Mustang que acostumbra a crecerse en la Copa. El partido del sábado no fue ninguna excepción y al Bera Bera no le cogió desprevenido. Si hace dos ediciones (una de las cinco en la que finalmente el equipo donostiarra acabó por levantar el preciado cetro) el Elche le llegó a forzar la prórroga, este sábado no estuvo muy lejos de repetir semejante gesta.

Resulta difícil de creer que a un equipo al que estás acostumbrado a vapulear en la competición doméstica (el último pase de las ilicitanas por Bidebieta se saldó con un contundente 25-15) te ponga en cuestión tus opciones de alcanzar las semifinales.

Finalmente, se impuso la lógica y el Super Amara se ha hecho merecedor de jugarse el pase a la final frente a un Mecalia Atlético Guardés que también se las vio y deseó frente a un KH-7 Granollers que hasta hace pocas fechas estaba enfocado únicamente en garantizar su permanencia en la máxima categoría. El conjunto gallego acabó por imponer su criterio por la mínima diferencia (24-25), después de disputar una muy igualada contienda.

El Super Amara no atraviesa su mejor etapa y eso fue astutamente aprovechado por un Elche Mustang mentalizado a aguar la fiesta a las guipuzcoanas y a dar la campanada. Salió muy centrado a la cancha, lo que le permitió llevar la iniciativa en el marcador hasta prácticamente el final del primer periodo, en el que el Super Amara recuperó la iniciativa al saldarse el parcial con un 15-14. Ni las dos exclusiones que sufrió el Elche en los primeros cinco minutos le impidieron mantener su autoridad. Una situación que en condiciones normales resulta sorprendente frente a un Bera Bera dotado de variados recursos.

El equipo que dirige Montse Puche tuvo mucho problemas para ajustar su defensa y zafarse de la profundidad defensiva que le planteaba el cuadro ilicitano. La primera consecuencia del pobre inicio fue el cambio de portería. Temprano pagó el primer peaje en favor de Zugarrondo, que a través de sus acertadas intervenciones contribuyó a que su equipo recuperara la falta de confianza con la que saltó al parqué.

En la reanudación las fuerzas se fueron equilibrando y tímidamente el Bera Bera pasó a tomar el control de la contienda hasta que a falta de poco más de un minuto para la conclusión Maitane Etxeberria acabó por certificar el pase a semifinales anotando el tanto que a la postre estableció el marcador final de 28-24.