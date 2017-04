Un irreconocible Bidasoa tira seis goles de ventaja

Contaba Javier Borragán en la entrevista publicada en este periódico esta semana que estaba leyendo ‘La Metamorfosis’ de Kafka. Pero seguro que el escritor, uno de los más influyentes de la literatura universal, hubiera sido incapaz de relatar la metamorfosis que sufrió en la tarde de este sábado el Bidasoa-Irun. Ni la transformación de Gregorio Samsa en insecto es tan horripilante.

Los bidasotarras saltaron a la cancha de Artaleku sabiendo que el Cangas del Morrazo le había ganado al Villa de Aranda. Es decir, conscientes de que tenían que conseguir los dos puntos que se iban a poner en juego para lograr la permanencia de manera matemática. De haber ganado, lo hubieran logrado con tres jornadas por delante. Todo un éxito.

Pero el Bidasoa-Irun cosechó su cuarta derrota consecutiva, segunda en Artaleku, y tendrá que esperar para asegurar su plaza en la Liga Asobal. El Ciudad Encantada ganó por uno, 33-34, y los de amarillo no pudieron celebrar la permanencia.

«Estoy decepcionado y no encuentro explicación»

Jacobo Cuétara apareció en la sala de prensa de Artaleku con semblante serio. Enfadado. El técnico no escondió que «estoy decepcionado. Me gustaría saber la explicación de lo que nos ha pasado en la segunda parte y yo soy el responsable de encontrar explicaciones, pero no las encuentro».

El entrenador añadió que «el rendimiento de la primera parte ha sido completo, hemos trabajado muy bien, y no entiendo la pérdida de confianza de los jugadores tras el descanso. No entiendo cómo se han venido abajo. Habíamos hablado de que dos de las tres derrotas habían sido ante rivales complicados, pero puede que eso haya tenido algo que ver. Hemos vuelto a perder en casa en los minutos finales y eso es algo duro».

La permanencia tendrá que esperar y Cuétara comentó que «es una pena no haberla conseguido ante nuestro público porque teníamos una gran oportunidad y nos estamos complicando las cosas. Lo que más me disgustaría es empañar la buena temporada que hemos hecho con un mal final».

En una tarde aciaga para los irundarras, el entrenador del Bidasoa solo encontró buenas palabras para el gran partido de Kauldi Odriozola. «Ha hecho un partidazo y estoy muy contento con su rendimiento. Tenemos a un jugador con gran proyección».