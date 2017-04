El Bidasoa-Irun busca dos puntos definitivos

Cuando se acercan las últimas jornadas de un campeonato y un equipo busca los puntos necesarios para alcanzar cualquier objetivo, se habla de calculadoras. En el caso del Bidasoa-Irun, no hace falta ninguna ayuda electrónica. Con un poco de cabeza y las mínimas nociones matemáticas es suficiente. Quedan cuatro partidos para que finalice la Liga Asobal y los irundarras están a un paso de asegurar su presencia en la máxima categoría para la próxima temporada.

LIGA ASOBAL, J. 27 Hoy Villa de Aranda-Cangas 17.00 Ademar-Benidorm 18.00 Bidasoa-Ciudad Encantada 19.00 Puente Genil-Guadalajara 19.00 Naturhouse-Huesca 20.00 Miércoles, 10 de mayo Anaitasuna-Granollers 20.30 Puerto Sagunto-Barça 20.30 Sinfín-Atl. Valladolid 20.30 Clasificación EQUIPO PT 1. F.C. Barcelona Lassa 52 2. ABANCA Ademar León 43 3. Naturhouse La Rioja 38 4. Fraikin Granollers 33 5. Helvetia Anaitasuna 27 6. Liberbank Ciudad Encantada 26 7. Bada Huesca 26 8. Recoletas Atl. Valladolid 24 9. Quabit Guadalajara 21 10. Bidasoa Irun 21 11. Ángel Ximénez Avia-Puente Genil 21 12. Fertiberia Puerto Sagunto 21 13. BM. Benidorm 18 14. BM. Villa de Aranda 16 15. Frigoríficos Morrazo 14 16. DS Auto Gomas Sinfín 13

Los hombres entrenados por Jacobo Cuétara tienen veintiún puntos y están virtualmente salvados, pero para lacrar el sobre y confirmar que siguen siendo equipo de Asobal, tienen que dar un pasito más. Lo más importante es que dependen de sí mismos y que con una victoria ante el Ciudad Encantada, en el partido que se disputará esta tarde a partir a las siete en Artaleku, habrán conseguido su principal objetivo para esta temporada de vuelta a la Liga Asobal.

Pero esta no es la única opción que tienen los bidasotarras para asegurar la permanencia. De hecho, pueden conseguirla antes de jugar. El colista Sinfín ya no puede alcanzar a los de Irun, pero sí el penúltimo clasificado, el Cangas del Morrazo. Los gallegos tienen siete puntos menos, por lo que una derrota de ellos también dejaría al Bidasoa en la máxima categoría. El Cangas visita a las cinco de la tarde al Villa de Aranda, que también se la juega, por lo que el Bidasoa comenzará su partido sabiendo lo que tiene que hacer. Consiguiendo el mismo resultado que los cangueiros, no habrá más de lo que preocuparse.

Pero sin lugar a duda, y digan lo que digan las matemáticas antes del partido, lo ideal para el Bidasoa sería darle carpetazo a la temporada consiguiendo una victoria y celebrando la permanencia con un triunfo ante su afición.

El único jugador bidasotarra que se perderá el duelo de hoy será Iago Muiña, que está lesionado.

Equipo revelación

Lo idílico nunca es fácil y los de amarillo se tendrán que esforzar al máximo para ganar al equipo revelación de esta temporada. El equipo de Cuenca ocupa la sexta posición con veintiséis puntos y está luchando por superar su mejor registro en la Asobal, donde fue sexto en las temporadas 11/12 y 13/14.

Su potencial no se basa solo en El Sargal, su pabellón, el Ciudad Encantada ha conseguido cinco victorias como visitante, ante Sinfín, Guadalajara, Puerto Sagunto, Anaitasuna y Huesca. En las filas del cuadro manchego destacan jugadores como el brasileño Thiago Ponciano, el máximo goleador del equipo con 125 dianas, o el argentino Pablo Vainstein, con 113. Además del ex bidasotarra Agustín Vidal.

Pensando en el futuro

La permanencia en la Liga Asobal y la final a ocho de la Copa del Rey son la prioridad de los bidasotarras a día de hoy, pero un ojo está también puesto en la próxima campaña. La secretaría técnica ya está trabajando en la plantilla del curso que viene y las reuniones entre directiva, entrenador y jugadores es constante. El club ya ha confirmado la renovación de Iker Serrano y en breve anunciará que siguen Iago Muiña e Ivan Popovic, además de los jugadores que tienen contrato.

Que se hable del mañana puede descentrar al equipo y sobre ello se le preguntó al técnico Jacobo Cuétara en la rueda de prensa previa al choque. Cuétara no escondió que «es impredecible cómo pueden comportarse los jugadores en estos casos porque reciben muchas informaciones y cada uno lo gestiona de una manera».

Calma en Plata

En la División de Honor Plata, el Amenabar Zarautz, que logró la permanencia la semana pasada, visita al Cisne (19.00), mientras que el descendido Tolosa juega en Ciudad Real.