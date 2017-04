«Ha sido un año duro pero muy bonito»

El internacional, olímpico y actual miembro del Seven Igor Genua Sistiaga hace balance de la temporada del Hernani, su club de siempre, en su hogar familiar y donde ejerce su profesión, que no es otra que la de regentar el restaurante Saretxo, en Hernani, bajo la falda del monte Santa Barbara, en el barrio Jauregi.

Igor Genua Sistiaga ha combinado sus convocatorias para la selección Seven con su participación en el Hernani, donde su participación suele ser vital. El medio melé hernaniarra ha jugado este año en diferentes posiciones, de medio melé, de apertura, de centro, de zaguero... y reconoce que «la temporada ha sido dura, ya que hemos estado justo de efectivos, sobre todo en la primera parte de la temporada, debido a las lesiones de jugadores importantes para el equipo como Oier Garmendia, Igor Etxeberria, Xabier Garmendia 'Xabo', Tony Jones...». Por tanto, «faltaba mucha gente y es muy complicado salir adelante con jugadores jóvenes. La experiencia y el ritmo es fundamental en la División de Honor».

Con la recuperación de los lesionados, el equipo fue creciendo durante el tramo final de la temporada y Genua ve muchas cosas positivas al tener que superar estas dificultades. «Hace falta gente con experiencia. Durante la temporada también se lesionó gente importante como Ander Gutiérrez 'Guti', Jon Insausti 'Intxeta'... Y según se iba vaciando la enfermería las cosas volvieron a su ser. Todo esto ha hecho que la temporada haya resultado dura, pero a la vez muy bonita. Se ha aprendido mucho y para los chavales ha sido muy positivo. También ha influido que el final de la Liga ha sido bonito. Logramos la salvación en la última jornada, pero hemos terminado novenos», que es la mejor clasificación del club hernaniarra durante el último lustro. «Hemos sumado buena cantidad de puntos», apunta.

«Fue bonito ganar el último partido por el ambiente en Landare y acabar novenos»



«Hay más presión de la afición por mantenernos en División de Honor que por parte del club»

Otro factor fundamental que suele condicionar las temporadas es el calendario. Hacer balance antes suele ser prematuro y Genua es consciente de que hay que tener claro contra quién y cuándo se juega. «El año pasado comenzamos jugando contra el Gernika, Barcelona y CRC e incluso muchos nos decían que iba a ser nuestro año, pero esos resultados estaban totalmente condicionados por el calendario. Sin embargo, si en las primeras jornadas, en Landare, comienzas jugando contra el Quesos, El Salvador, Santboiana y Alcobendas, te presentas bien avanzada la temporada sin apenas sumar puntos. Nuestra Liga es la que jugamos contra el Gernika, Getxo, Barcelona, Ciencias».

Comenzaron la temporada jugando contra duros rivales en Landare. «Fuera tuvimos opciones de ganar al Independiente y al Gernika en las dos primeras salidas», recuerda. Sin esas victorias la temporada se complicó, pero supieron salir adelante. «Nosotros con la salvación ya hemos cumplido con creces y estamos satisfechos. Ver la cara de satisfacción de la gente al ganar el último partido es una pasada. Nosotros no sabíamos el resultado del Getxo y el Barcelona. Ante tantos aficionados, con el día que hacía y con el ambiente que había en Landare, había que ganar». Y lo lograron.

Mayor presión y exigencia

El medio melé hernaniarra siente que la exigencia ha subido con el paso de los años. «Cuando ascendimos era normal que nos dijeran que 'si se baja no pasa nada, vosotros tranquilos', pero ahora la presión ha aumentado y lo notamos. Y no me refiero a nivel de club, sino más a nivel de calle, de aficionado...».

Pocos apostaban que el Hernani se iba a mantener tantos años en la máxima categoría cuando ascendió en 2012. «Es toda una marca cumplir un lustro y comenzar el sexto año. Lo que pasa es que cuando estás ahí arriba nadie quiere bajar».

El Hernani sigue siendo el único club de División de Honor que no cuenta con ningún profesional. Y más del 95% de los jugadores son de Hernani y todos provienen de las categorías inferiores. «Puede haber equipos que tengan pocos profesionales, como el Ciencias, pero se nota en el salto que permiten dar a un equipo. Incluso en la División de Honor B hay equipos con muchos profesionales y alguno creo que pasa de diez. En la División de Honor B con un buen apertura, un pilier, un centro o un ocho potente tienes ya ganado mucho terreno. El riesgo de apostar solo por profesionales es que si se agota la financiación te vas al agujero. Hace falta estructura».

El Hernani cuenta con una columna vertebral sólida, veterana, pero que no es nada mayor. «Muchos somos de la generación nacida en los años 87, 88 y 89. Después están Tayea, Intxeta, Ugaitz Otaño, que son los mayores, Iraitz Garmendia, que cuenta con 31 años. Y desde nuestra generación a la siguiente hay un pequeño salto hasta los Mikel y Pello Pérez, Mattin Collado, Beñat Iradi, Anartz Elosegi...».