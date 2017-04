Jacobo Cuétara prevé complicaciones para vencer el sábado a Ciudad Encantada

El entrenador del Bidasoa-Irun, Jacobo Cuétara, no quiere que sus jugadores bajen los brazos en los últimos partidos de liga, aunque la permanencia parezca virtualmente conseguida, y anuncia complicaciones con la visita el sábado a Artaleku de un Liberbank Ciudad Encantada que «está haciendo un temporadón».

El conjunto conquense ha sorprendido a propios y extraños con una gran campaña que le ha convertido sin duda en el equipo revelación de la Liga Asobal, a un solo punto de la quinta plaza. «Están haciendo las cosas muy bien y será un rival muy difícil. Es un equipo que está basando su éxito esta temporada en una gran defensa que es muy sólida y complicada de superar», ha señalado en su encuentro con la prensa este jueves el técnico asturiano.

Cuétara, no obstante, cree que las opciones de triunfo van a depender más de cómo afronte este partido su plantilla, a la que le pide «intentar ganar los máximos partidos posibles en este tramo final de temporada». El entrenador del Bidasoa no quiere hablar del futuro, prefiere centrarse en el plano «deportivo», aunque no se le escapa que a estas alturas del año «es época de negociaciones y es impredecible cómo van a reaccionar los jugadores».

Futuro

Cuétara pide también apoyo para poder mejorar el próximo año la buena campaña que está realizando el Bidasoa-Irun, porque prevé «un salto de calidad en la Liga Asobal» y entiende que sin ayudas económicas su equipo «puede estancarse».